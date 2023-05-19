Пользователи Twitter назвали Зеленского «мясником»

19 мая 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Появление Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств бессмысленно, считают пользователи соцсетей Фото: Официальный сайт президента Украины Пользователи Twitter выразили свое неодобрение по поводу приезда президента Украины Владимира Зеленского на саммит Лиги арабских государств. По их мнению, украинский лидер является «мясником» и его посещение мероприятия является абсолютно бессмысленным. «Арабские народы не согласны с вашим присутствием на нашем арабском саммите? Теперь вы позволили своим солдатам погибнуть в конфликте на Украине и приехали на арабский саммит? Мясникам здесь не рады», — отреагировал пользователь с ником Ahmed. Другие пользователи соцсети назвали приезд Зеленского на саммит бессмысленным, так как украинского президента ожидает скорое смещение от власти, а на самом политическом мероприятии он может встретить лишь критику в свой адрес. Помимо саммита Лиги арабских государств, Зеленский также посетил саммит G7 в Японии. Перед этим украинский президент совершил большое турне по странам Европы.

Пользователи Twitter выразили свое неодобрение по поводу приезда президента Украины Владимира Зеленского на саммит Лиги арабских государств. По их мнению, украинский лидер является «мясником» и его посещение мероприятия является абсолютно бессмысленным. «Арабские народы не согласны с вашим присутствием на нашем арабском саммите? Теперь вы позволили своим солдатам погибнуть в конфликте на Украине и приехали на арабский саммит? Мясникам здесь не рады», — отреагировал пользователь с ником Ahmed. Другие пользователи соцсети назвали приезд Зеленского на саммит бессмысленным, так как украинского президента ожидает скорое смещение от власти, а на самом политическом мероприятии он может встретить лишь критику в свой адрес. Помимо саммита Лиги арабских государств, Зеленский также посетил саммит G7 в Японии. Перед этим украинский президент совершил большое турне по странам Европы.