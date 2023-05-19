Пользователи Twitter назвали Зеленского «мясником»

Пользователи Twitter выразили свое неодобрение по поводу приезда президента Украины Владимира Зеленского на саммит Лиги арабских государств. По их мнению, украинский лидер является «мясником» и его посещение мероприятия является абсолютно бессмысленным.
«Арабские народы не согласны с вашим присутствием на нашем арабском саммите? Теперь вы позволили своим солдатам погибнуть в конфликте на Украине и приехали на арабский саммит? Мясникам здесь не рады», — отреагировал пользователь с ником Ahmed. Другие пользователи соцсети назвали приезд Зеленского на саммит бессмысленным, так как украинского президента ожидает скорое смещение от власти, а на самом политическом мероприятии он может встретить лишь критику в свой адрес.
Помимо саммита Лиги арабских государств, Зеленский также посетил саммит G7 в Японии. Перед этим украинский президент совершил большое турне по странам Европы.
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