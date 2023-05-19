Пользователи Twitter назвали Зеленского «мясником»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Появление Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств бессмысленно, считают пользователи соцсетей Фото:

Пользователи Twitter выразили свое неодобрение по поводу приезда президента Украины Владимира Зеленского на саммит Лиги арабских государств. По их мнению, украинский лидер является «мясником» и его посещение мероприятия является абсолютно бессмысленным.

«Арабские народы не согласны с вашим присутствием на нашем арабском саммите? Теперь вы позволили своим солдатам погибнуть в конфликте на Украине и приехали на арабский саммит? Мясникам здесь не рады», — отреагировал пользователь с ником Ahmed. Другие пользователи соцсети назвали приезд Зеленского на саммит бессмысленным, так как украинского президента ожидает скорое смещение от власти, а на самом политическом мероприятии он может встретить лишь критику в свой адрес.

Помимо саммита Лиги арабских государств, Зеленский также посетил саммит G7 в Японии. Перед этим украинский президент совершил большое турне по странам Европы.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователи Twitter выразили свое неодобрение по поводу приезда президента Украины Владимира Зеленского на саммит Лиги арабских государств. По их мнению, украинский лидер является «мясником» и его посещение мероприятия является абсолютно бессмысленным. «Арабские народы не согласны с вашим присутствием на нашем арабском саммите? Теперь вы позволили своим солдатам погибнуть в конфликте на Украине и приехали на арабский саммит? Мясникам здесь не рады», — отреагировал пользователь с ником Ahmed. Другие пользователи соцсети назвали приезд Зеленского на саммит бессмысленным, так как украинского президента ожидает скорое смещение от власти, а на самом политическом мероприятии он может встретить лишь критику в свой адрес. Помимо саммита Лиги арабских государств, Зеленский также посетил саммит G7 в Японии. Перед этим украинский президент совершил большое турне по странам Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...