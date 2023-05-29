Проспект в честь императора Петра I хотят открыть в Екатеринбурге

30 мая 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Набережную в центре Екатеринбурга предложили назвать Петровским проспектом Фото: Размик Закарян © URA.RU Увековечить память Петра I в Екатеринбурге планируют к 300-летию города. С данной инициативой выступили местные активисты. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании городской Общественной палаты. «1 июня предложение обсудят на заседании Общественной палаты Екатеринбурга. 29 июня окончательное решение примет комиссия по топонимике», — отметили в мэрии уральской столицы. Назвать в честь первого российского императора планировали сквер или улицу. Но позже предложили дать имя Петра I участку набережной от улицы Малышева до Куйбышева. 300-летие Екатеринбурга — комплекс праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках фестивальной недели — с 12 по 19 августа 2023 года. Мероприятия приурочены к 300-летнему юбилею со дня Екатеринбурга, центра Свердловской области и Уральского федерального округа. Подготовка к празднованию началась в 2017 году.

Увековечить память Петра I в Екатеринбурге планируют к 300-летию города. С данной инициативой выступили местные активисты. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании городской Общественной палаты. «1 июня предложение обсудят на заседании Общественной палаты Екатеринбурга. 29 июня окончательное решение примет комиссия по топонимике», — отметили в мэрии уральской столицы. Назвать в честь первого российского императора планировали сквер или улицу. Но позже предложили дать имя Петра I участку набережной от улицы Малышева до Куйбышева. 300-летие Екатеринбурга — комплекс праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках фестивальной недели — с 12 по 19 августа 2023 года. Мероприятия приурочены к 300-летнему юбилею со дня Екатеринбурга, центра Свердловской области и Уральского федерального округа. Подготовка к празднованию началась в 2017 году.