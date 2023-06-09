Немецкого журналиста встревожило состояние Зеленского

09 июня 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что спит по два часа в сутки Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский выглядит изможденным и иногда смешным, заявил замглавного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер после общения с украинским лидером. «Я никогда раньше не видел Зеленского таким», — написал журналист. Он заявил, что украинский президент выглядит намного хуже, чем во время прошлогодних встреч. Сам Зеленский в интервью с Ронцхаймером признался, что спит два часа в сутки, сообщил журналист. Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин предположил, что Зеленского могут свергнуть при провальном контрнаступлении. Об этом он заявил после подрыва Каховской ГЭС, отметив, что последствия подрыва масштабнее для Украины, чем авария на Чернобыльской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит изможденным и иногда смешным, заявил замглавного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер после общения с украинским лидером. «Я никогда раньше не видел Зеленского таким», — написал журналист. Он заявил, что украинский президент выглядит намного хуже, чем во время прошлогодних встреч. Сам Зеленский в интервью с Ронцхаймером признался, что спит два часа в сутки, сообщил журналист. Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин предположил, что Зеленского могут свергнуть при провальном контрнаступлении. Об этом он заявил после подрыва Каховской ГЭС, отметив, что последствия подрыва масштабнее для Украины, чем авария на Чернобыльской АЭС.