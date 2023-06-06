На Украине предрекли скорое свержение Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского свергнут после провального контрнаступления

06 июня 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Подрыв Каховской ГЭС будет иметь более масштабные последствия для Украины, чем авария на Чернобыльской АЭС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть при провальном контрнаступлении. Об этом в своем блоге на YouTube заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин. Он считает, что последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области масштабнее для Украины, чем авария на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). «Но если оно [контрнаступление] захлебнется, то начнется внутреннее восстание. <…> Власть Зеленского тает, как снег на солнце. Жизненные ресурсы Зеленского, Ермака и группы корпоративной испаряются. Сейчас будет гибнуть его родина Кривой Рог без воды», — сообщил эксперт в своем блоге . Он сравнил атаку Каховской ГЭС с Чернобыльской катастрофой. Однако последствия удара будут масштабнее для Украины из-за жаркой погоды. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины подорвали Каховскую ГЭС. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье «Теракт». Три населенных пункта в Херсонской области полностью были затоплены. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. Город Алешки почти полностью затоплен, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Украинский лидер ранее заявлял, что Украина готова начать контрнаступление. Однако, по его словам оно обойдется ему слишком дорого, передает агентство «Национальная служба новостей». Зеленский отметил, что Россия имеет превосходство в воздухе, поэтому в ходе контрнаступления Киев потеряет большое количество бойцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть при провальном контрнаступлении. Об этом в своем блоге на YouTube заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин. Он считает, что последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области масштабнее для Украины, чем авария на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). «Но если оно [контрнаступление] захлебнется, то начнется внутреннее восстание. <…> Власть Зеленского тает, как снег на солнце. Жизненные ресурсы Зеленского, Ермака и группы корпоративной испаряются. Сейчас будет гибнуть его родина Кривой Рог без воды», — сообщил эксперт в своем блоге. Он сравнил атаку Каховской ГЭС с Чернобыльской катастрофой. Однако последствия удара будут масштабнее для Украины из-за жаркой погоды. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины подорвали Каховскую ГЭС. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье «Теракт». Три населенных пункта в Херсонской области полностью были затоплены. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. Город Алешки почти полностью затоплен, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Украинский лидер ранее заявлял, что Украина готова начать контрнаступление. Однако, по его словам оно обойдется ему слишком дорого, передает агентство «Национальная служба новостей». Зеленский отметил, что Россия имеет превосходство в воздухе, поэтому в ходе контрнаступления Киев потеряет большое количество бойцов.