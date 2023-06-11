11 июня 2023
10 июня 2023

Челябинцы проведут ревизию гаражей для нужд мобилизованных

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Военным нужны стройматериалы и инструменты Фото:
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Жителей Снежинска Челябинской области просят провести ревизии в своих гаражах, чтобы выделить для нужд мобилизованных лишние инструменты и строительные материалы. Такую идею предложили реализовать подписчики одного из сообществ в соцсетях.

«Дорогие снежинцы, наши активные подписчики предложили замечательную идею. Давайте проведем ревизию в своих гаражах, садах, кладовках. Вдруг у вас без дела лежат гвозди, осталась монтажная пена после ремонта и т. д.», — говорится в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что к волонтерам участились запросы по отправке стройматериалов для оснащения блиндажей и пунктов временной дислокации. Чаще всего бойцам требуются наборы инструментов, гвозди, а также всегда востребованы топоры, молотки, отвертки, шуруповерты и бензопилы, пленка и рубероид, монтажная пена и степлеры.

Ранее стало известно, что челябинцы собирают большую партию груза мобилизованным землякам из мотострелковой бригады. Военные просят помочь в приобретении вещей и оборудования. В перечень вошли бензогенераторы, стройматериалы и инструменты, газовые баллоны, бронежилеты, приборы ночного видения, бинокли, рации, а также одежда и обувь.

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Жителей Снежинска Челябинской области просят провести ревизии в своих гаражах, чтобы выделить для нужд мобилизованных лишние инструменты и строительные материалы. Такую идею предложили реализовать подписчики одного из сообществ в соцсетях. «Дорогие снежинцы, наши активные подписчики предложили замечательную идею. Давайте проведем ревизию в своих гаражах, садах, кладовках. Вдруг у вас без дела лежат гвозди, осталась монтажная пена после ремонта и т. д.», — говорится в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что к волонтерам участились запросы по отправке стройматериалов для оснащения блиндажей и пунктов временной дислокации. Чаще всего бойцам требуются наборы инструментов, гвозди, а также всегда востребованы топоры, молотки, отвертки, шуруповерты и бензопилы, пленка и рубероид, монтажная пена и степлеры. Ранее стало известно, что челябинцы собирают большую партию груза мобилизованным землякам из мотострелковой бригады. Военные просят помочь в приобретении вещей и оборудования. В перечень вошли бензогенераторы, стройматериалы и инструменты, газовые баллоны, бронежилеты, приборы ночного видения, бинокли, рации, а также одежда и обувь.
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