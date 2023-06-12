Российская группировка войск «Юг» захватила у ВСУ под Авдеевкой немецкий пулемет, разработанный в фашисткой Германии. Как рассказал один из офицеров, такое оружие называют «пилой [рейхсфюрера СС Генриха] Гиммлера».
«Это MG42. Является немецким образцом. Мы тут немножко покопались, оказывается, его называют „Пила Гиммлера“», — рассказал офицер РИА Новости.
Пулемет MG42 был разработан в Германии в 1942 году. Свое название «Пила Гиммлера» получил среди советских фронтовиков. «Пулемет использовался Третьим рейхом во времена Великой Отечественной войны. Сейчас ими пользуются украинские боевики. Их поставляют из не совсем дружественной Европы», — заключил офицер.
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