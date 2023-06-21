Главврач Коммунарки раскрыл происхождение COVID-19

COVID-19 не является искусственно созданным вирусом. Об этом заявил главврач столичной больницы «Коммунарка» Денис Проценко. По его словам, подобные пандемии человечество переживает раз в 50 лет.
«Когда обсуждают это вирус естественный или вирус, созданный искусственным путем, все-таки мне хочется верить, что это естественный процесс. […] Такие страшные пандемии случаются в среднем раз в пятьдесят лет. Нашему поколению просто не повезло», — пояснил свою позицию Денис Проценко в интервью изданию РБК.
По словам главврача, сейчас пациенты легче переносят симптомы вируса, чем во время пандемии. Для медицинского сообщества наибольший интерес представляет «постковид» из-за того, что последствия COVID продолжают оказывать воздействие на здоровье переболевших.
Ранее сообщалось, что в стране в середине апреля были выявлены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур». По словам медэкспертов, опасность вируса находится на минимальном уровне.
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