Главврач Коммунарки раскрыл происхождение COVID-19 Главврач Коммунарки Проценко назвал появление коронавирусной инфекции естественным процессом 22 июня 2023 в 02:38 Размер текста - 17 + Денис Проценко считает, что коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 COVID-19 не является искусственно созданным вирусом. Об этом заявил главврач столичной больницы «Коммунарка» Денис Проценко. По его словам, подобные пандемии человечество переживает раз в 50 лет. «Когда обсуждают это вирус естественный или вирус, созданный искусственным путем, все-таки мне хочется верить, что это естественный процесс. […] Такие страшные пандемии случаются в среднем раз в пятьдесят лет. Нашему поколению просто не повезло», — пояснил свою позицию Денис Проценко в интервью изданию РБК. По словам главврача, сейчас пациенты легче переносят симптомы вируса, чем во время пандемии. Для медицинского сообщества наибольший интерес представляет «постковид» из-за того, что последствия COVID продолжают оказывать воздействие на здоровье переболевших. Ранее сообщалось, что в стране в середине апреля были выявлены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур». По словам медэкспертов, опасность вируса находится на минимальном уровне. COVID-19 не является искусственно созданным вирусом. Об этом заявил главврач столичной больницы «Коммунарка» Денис Проценко. По его словам, подобные пандемии человечество переживает раз в 50 лет. «Когда обсуждают это вирус естественный или вирус, созданный искусственным путем, все-таки мне хочется верить, что это естественный процесс. […] Такие страшные пандемии случаются в среднем раз в пятьдесят лет. Нашему поколению просто не повезло», — пояснил свою позицию Денис Проценко в интервью изданию РБК. По словам главврача, сейчас пациенты легче переносят симптомы вируса, чем во время пандемии. Для медицинского сообщества наибольший интерес представляет «постковид» из-за того, что последствия COVID продолжают оказывать воздействие на здоровье переболевших. Ранее сообщалось, что в стране в середине апреля были выявлены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур». По словам медэкспертов, опасность вируса находится на минимальном уровне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям