21 июня 2023

Главврач Коммунарки раскрыл происхождение COVID-19

Главврач Коммунарки Проценко назвал появление коронавирусной инфекции естественным процессом
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Проценко считает, что коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение Фото:
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Коронавирус COVID-19

COVID-19 не является искусственно созданным вирусом. Об этом заявил главврач столичной больницы «Коммунарка» Денис Проценко. По его словам, подобные пандемии человечество переживает раз в 50 лет.

«Когда обсуждают это вирус естественный или вирус, созданный искусственным путем, все-таки мне хочется верить, что это естественный процесс. […] Такие страшные пандемии случаются в среднем раз в пятьдесят лет. Нашему поколению просто не повезло», — пояснил свою позицию Денис Проценко в интервью изданию РБК.

По словам главврача, сейчас пациенты легче переносят симптомы вируса, чем во время пандемии. Для медицинского сообщества наибольший интерес представляет «постковид» из-за того, что последствия COVID продолжают оказывать воздействие на здоровье переболевших.

Ранее сообщалось, что в стране в середине апреля были выявлены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур». По словам медэкспертов, опасность вируса находится на минимальном уровне.

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COVID-19 не является искусственно созданным вирусом. Об этом заявил главврач столичной больницы «Коммунарка» Денис Проценко. По его словам, подобные пандемии человечество переживает раз в 50 лет. «Когда обсуждают это вирус естественный или вирус, созданный искусственным путем, все-таки мне хочется верить, что это естественный процесс. […] Такие страшные пандемии случаются в среднем раз в пятьдесят лет. Нашему поколению просто не повезло», — пояснил свою позицию Денис Проценко в интервью изданию РБК. По словам главврача, сейчас пациенты легче переносят симптомы вируса, чем во время пандемии. Для медицинского сообщества наибольший интерес представляет «постковид» из-за того, что последствия COVID продолжают оказывать воздействие на здоровье переболевших. Ранее сообщалось, что в стране в середине апреля были выявлены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур». По словам медэкспертов, опасность вируса находится на минимальном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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