ВСУ четвертый день атакуют Белгород: что известно о пострадавших и разрушениях

Четвертый день продолжаются атаки беспилотников ВСУ на Белгород и приграничные районы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. За утро 13 сентября пострадали мирные жителей, в том числе и дети. Гладков призвал жителей следить за информацией для безопасности и не пренебрегать ею. Подробнее о последствиях атак ВСУ — в материале URA.RU.
Первые удары: ранена девушка, повреждены дома и автомобили
Утро началось с атак на два муниципалитета. В Белгороде дрон взорвался рядом с многоэтажным домом. Пострадала 20-летняя девушка, у которой диагностировали сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу. Об этом написал Гладков в своем telegram-канале.
От взрыва пострадал фасад социального учреждения, находящегося на первом этаже здания, а также пять припаркованных автомобилей. Еще один беспилотник ударил по частному домовладению в поселке Комсомольский Белгородского района, где выбило стекла. На месте работают оперативные службы, последствия уточняются.
Дневные удары: пострадали трое, поврежден автобус
Во второй половине дня атаки на Белгород продолжились. Один из беспилотников детонировал рядом с пассажирским автобусом. В результате пострадали три человека. Среди них 16-летняя девушка с осколочным ранением плеча, которую доставили в детскую областную клиническую больницу. Двух взрослых пострадавших отправили в городскую больницу №2 для обследования.
Сам автобус получил повреждения. Еще один дрон нанес удар по социальному объекту, где разрушения затронули фасад. На местах происшествий работают экстренные службы.
Женщина в больнице с тяжелыми ранениями
Позже стало известно об атаке на село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Беспилотник ВСУ ранил мирную жительницу. У женщины диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения рук и ног. Ее эвакуировали бойцы самообороны, которые передали пострадавшую медикам. Женщину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей проводят операцию.
Удар по многоквартирному дому: повреждены квартиры, пострадали двое
Еще один беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Пострадали мужчина и женщина, у которых врачи предварительно выявили баротравму. Их доставили в городскую больницу №2.
Гладков прибыл на место вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым. По его словам, повреждены окна, фасад и внутренняя отделка нескольких квартир. «Уже идет поквартирный обход, замеры окон и закрытие пленкой. В понедельник произведем оплату работ по восстановлению подрядчику», — сообщил губернатор.
