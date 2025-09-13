Каллас призвала Европу защищать свои интересы методом кнута и пряника

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила обеспокоенность изменением мирового порядка, в котором ключевую роль играют Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Об этом заявила сама Каллас.
«Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный», — заявила Верховный представитель ЕС в интервью RND.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уже отмечал, что в странах Евросоюза усиливаются опасения по поводу консолидации государств Глобального Юга и формирования многополярного мира, что подтверждается итогами саммита ШОС в Китае. По его словам, эти процессы свидетельствуют о завершении эпохи доминирования западных стран и переходе к новому мировому устройству, которое строят Россия, Китай и их партнеры.
Саммит ШОС в этом году стал крупнейшим мероприятием за всю историю организации. В его работе приняли участие руководители более 20 государств, а также представители десяти международных стран. Приглашения на форум получили главы стран — членов ШОС, лидеры государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и представители других заинтересованных стран.
