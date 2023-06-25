В Ростове-на-Дону начались восстановительные работы после мятежа Пригожина

26 июня 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Ремонт дороги начался у здания главного штаба ЮВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина У здания главного штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону начали восстанавливать дорожное покрытие после попытки мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в городской администрации. «В Ростове-на-Дону фрезеруют дорогу на проспекте Буденновском», — передает сообщение администрации ТАСС. По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, в результате прохождения военной техники повреждено более 10 тыс. кв. м дорог. Ранее Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям его бойцов. В итоге предприниматель и его армия вошли в Ростов. На фоне попытки мятежа президент РФ Владимир путин обратился к россиянам, назвав произошедшее «ударом в спину» стране. В тот же день, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин и его частная армия покинули регион.

У здания главного штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону начали восстанавливать дорожное покрытие после попытки мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в городской администрации. «В Ростове-на-Дону фрезеруют дорогу на проспекте Буденновском», — передает сообщение администрации ТАСС. По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, в результате прохождения военной техники повреждено более 10 тыс. кв. м дорог. Ранее Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям его бойцов. В итоге предприниматель и его армия вошли в Ростов. На фоне попытки мятежа президент РФ Владимир путин обратился к россиянам, назвав произошедшее «ударом в спину» стране. В тот же день, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин и его частная армия покинули регион.