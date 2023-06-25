25 июня 2023

В Ростове-на-Дону начались восстановительные работы после мятежа Пригожина

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Город. Курган, ремонт дороги, запрещающий знак, ремонтные работы
Ремонт дороги начался у здания главного штаба ЮВО Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

У здания главного штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону начали восстанавливать дорожное покрытие после попытки мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в городской администрации.

«В Ростове-на-Дону фрезеруют дорогу на проспекте Буденновском», — передает сообщение администрации ТАСС. По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, в результате прохождения военной техники повреждено более 10 тыс. кв. м дорог.

Ранее Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям его бойцов. В итоге предприниматель и его армия вошли в Ростов. На фоне попытки мятежа президент РФ Владимир путин обратился к россиянам, назвав произошедшее «ударом в спину» стране. В тот же день, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин и его частная армия покинули регион.

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У здания главного штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону начали восстанавливать дорожное покрытие после попытки мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в городской администрации. «В Ростове-на-Дону фрезеруют дорогу на проспекте Буденновском», — передает сообщение администрации ТАСС. По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, в результате прохождения военной техники повреждено более 10 тыс. кв. м дорог. Ранее Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям его бойцов. В итоге предприниматель и его армия вошли в Ростов. На фоне попытки мятежа президент РФ Владимир путин обратился к россиянам, назвав произошедшее «ударом в спину» стране. В тот же день, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин и его частная армия покинули регион.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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