30 июня 2023

На химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв. Видео

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Взрыв произошел в провинции Цзянси (архивное фото) Фото:

В китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химическом заводе, который полностью охватил здание предприятия. Возможно, есть погибшие.

«Мощный взрыв произошел на химзаводе в провинции Цзянси», — сообщает Центральное телевидение Китая. Экстренные службы работают на месте происшествия для борьбы с крупным пожаром. Полиция и пожарные также присутствуют на месте происшествия. Причины взрыва пока неизвестны, ведется расследование для выяснения подробностей, включая возможные жертвы и пострадавших.

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В китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химическом заводе, который полностью охватил здание предприятия. Возможно, есть погибшие. «Мощный взрыв произошел на химзаводе в провинции Цзянси», — сообщает Центральное телевидение Китая. Экстренные службы работают на месте происшествия для борьбы с крупным пожаром. Полиция и пожарные также присутствуют на месте происшествия. Причины взрыва пока неизвестны, ведется расследование для выяснения подробностей, включая возможные жертвы и пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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