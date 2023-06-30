На химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв. Видео

01 июля 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел в провинции Цзянси (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химическом заводе, который полностью охватил здание предприятия. Возможно, есть погибшие. «Мощный взрыв произошел на химзаводе в провинции Цзянси», — сообщает Центральное телевидение Китая. Экстренные службы работают на месте происшествия для борьбы с крупным пожаром. Полиция и пожарные также присутствуют на месте происшествия. Причины взрыва пока неизвестны, ведется расследование для выяснения подробностей, включая возможные жертвы и пострадавших.

В китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химическом заводе, который полностью охватил здание предприятия. Возможно, есть погибшие. «Мощный взрыв произошел на химзаводе в провинции Цзянси», — сообщает Центральное телевидение Китая. Экстренные службы работают на месте происшествия для борьбы с крупным пожаром. Полиция и пожарные также присутствуют на месте происшествия. Причины взрыва пока неизвестны, ведется расследование для выяснения подробностей, включая возможные жертвы и пострадавших.