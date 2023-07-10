112: в Москве скончался участник драки с известным блогером

Олег Дибров скончался после драки с участием блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Скончался мужчина, которого толкнул друг иноагента Евгения Понасенкова», — говорится в сообщении. Отмечается, что Дибров месяц находился в коматозном состоянии. У него были обнаружены открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга.
Ранее врачи оценивали состояние мужчины как критическое. Блогер, историк и публицист Евгений Понасенков был задержан за драку в Москве. По версии Понасенкова, когда он со своим другом гулял по Москве, к ним подошел неизвестный и начал оскорблять. Тогда друг блогера толкнул Диброва и тот упал. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.
*Понасенков внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
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