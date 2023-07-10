112: в Москве скончался участник драки с известным блогером

112: скончался пострадавший в конфликте с участием Понасенкова* мужчина

10 июля 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался после драки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Олег Дибров скончался после драки с участием блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает telegram-канал 112. «Скончался мужчина, которого толкнул друг иноагента Евгения Понасенкова», — говорится в сообщении. Отмечается, что Дибров месяц находился в коматозном состоянии. У него были обнаружены открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга. Ранее врачи оценивали состояние мужчины как критическое. Блогер, историк и публицист Евгений Понасенков был задержан за драку в Москве. По версии Понасенкова, когда он со своим другом гулял по Москве, к ним подошел неизвестный и начал оскорблять. Тогда друг блогера толкнул Диброва и тот упал. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.



*Понасенков внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Олег Дибров скончался после драки с участием блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает telegram-канал 112. «Скончался мужчина, которого толкнул друг иноагента Евгения Понасенкова», — говорится в сообщении. Отмечается, что Дибров месяц находился в коматозном состоянии. У него были обнаружены открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга. Ранее врачи оценивали состояние мужчины как критическое. Блогер, историк и публицист Евгений Понасенков был задержан за драку в Москве. По версии Понасенкова, когда он со своим другом гулял по Москве, к ним подошел неизвестный и начал оскорблять. Тогда друг блогера толкнул Диброва и тот упал. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы. *Понасенков внесен Минюстом в реестр иностранных агентов