112: в Москве скончался участник драки с известным блогером

112: скончался пострадавший в конфликте с участием Понасенкова* мужчина
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Мужчина скончался после драки Фото:

Олег Дибров скончался после драки с участием блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Скончался мужчина, которого толкнул друг иноагента Евгения Понасенкова», — говорится в сообщении. Отмечается, что Дибров месяц находился в коматозном состоянии. У него были обнаружены открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга.

Ранее врачи оценивали состояние мужчины как критическое. Блогер, историк и публицист Евгений Понасенков был задержан за драку в Москве. По версии Понасенкова, когда он со своим другом гулял по Москве, к ним подошел неизвестный и начал оскорблять. Тогда друг блогера толкнул Диброва и тот упал. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.

*Понасенков внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

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Олег Дибров скончался после драки с участием блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает telegram-канал 112. «Скончался мужчина, которого толкнул друг иноагента Евгения Понасенкова», — говорится в сообщении. Отмечается, что Дибров месяц находился в коматозном состоянии. У него были обнаружены открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга. Ранее врачи оценивали состояние мужчины как критическое. Блогер, историк и публицист Евгений Понасенков был задержан за драку в Москве. По версии Понасенкова, когда он со своим другом гулял по Москве, к ним подошел неизвестный и начал оскорблять. Тогда друг блогера толкнул Диброва и тот упал. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы. *Понасенков внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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