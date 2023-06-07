Блогера Понасенкова* задержали за драку в Москве

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Евгения Понасенкова задержали в Москве за драку Фото:

Блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом) задержали за драку в Москве. Уточняется, что Панасенков ударил человека.

«Иноагента Евгения Понасенкова проверяют после конфликта на Арбате (Москва). <…> По одной из версий, он ударил пьяного мужчину», — пишут авторы издания «Известия». Полиция проводит проверку.

По версии Понасенкова, когда он со своим другом гулял по Москве, к ним подошел неизвестный и начал оскорблять. Тогда друг оттолкнул мужчину и тот упал. Отмечается, что пострадавшего доставили в реанимацию с травмой головы.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов Евгения Понасенкова. Тот пообещал, что подаст в суд. Понасенков — это российский публицист, телеведущий и блогер. Он известен в интернете своими фразами: «переиграл и уничтожил» и «ты — дешевка». Также блогер имеет сомнительную славу среди ученых-историков за публикацию работы «Первая научная история войны 1812 года». Некоторые считают исследования Понасенкова лженаукой.

*Министерство юстиции РФ включило Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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Блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом) задержали за драку в Москве. Уточняется, что Панасенков ударил человека. «Иноагента Евгения Понасенкова проверяют после конфликта на Арбате (Москва). <…> По одной из версий, он ударил пьяного мужчину», — пишут авторы издания «Известия». Полиция проводит проверку. По версии Понасенкова, когда он со своим другом гулял по Москве, к ним подошел неизвестный и начал оскорблять. Тогда друг оттолкнул мужчину и тот упал. Отмечается, что пострадавшего доставили в реанимацию с травмой головы. Ранее сообщалось, что Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов Евгения Понасенкова. Тот пообещал, что подаст в суд. Понасенков — это российский публицист, телеведущий и блогер. Он известен в интернете своими фразами: «переиграл и уничтожил» и «ты — дешевка». Также блогер имеет сомнительную славу среди ученых-историков за публикацию работы «Первая научная история войны 1812 года». Некоторые считают исследования Понасенкова лженаукой. *Министерство юстиции РФ включило Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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