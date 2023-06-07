Блогера Понасенкова* задержали за драку в Москве

Блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом) задержали за драку в Москве. Уточняется, что Панасенков ударил человека.
«Иноагента Евгения Понасенкова проверяют после конфликта на Арбате (Москва). <…> По одной из версий, он ударил пьяного мужчину», — пишут авторы издания «Известия». Полиция проводит проверку.
По версии Понасенкова, когда он со своим другом гулял по Москве, к ним подошел неизвестный и начал оскорблять. Тогда друг оттолкнул мужчину и тот упал. Отмечается, что пострадавшего доставили в реанимацию с травмой головы.
Ранее сообщалось, что Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов Евгения Понасенкова. Тот пообещал, что подаст в суд. Понасенков — это российский публицист, телеведущий и блогер. Он известен в интернете своими фразами: «переиграл и уничтожил» и «ты — дешевка». Также блогер имеет сомнительную славу среди ученых-историков за публикацию работы «Первая научная история войны 1812 года». Некоторые считают исследования Понасенкова лженаукой.
*Министерство юстиции РФ включило Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!