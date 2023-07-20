В Британии предложили позвать Россию в НАТО, чтобы победить Путина 20 июля 2023 в 18:33 Размер текста - 17 + Вступление России в НАТО позволит победить Владимира Путина, заявил Индарджит Сингх Фото: Министерство обороны Великобритании Предложение России членства в НАТО может якобы нанести ущерб президенту России Владимиру Путину и способствовать установлению мира во всем мире. С таким мнением в Палате лордов Великобритании выступил журналист и телеведущий Индарджит Сингх. «Предложение России членства в Североатлантическом альянсе нанесет ущерб Путину», — передает слова Сингха британская газета The Guardian. В газете добавили, что предложение телеведущего вызвало одобрение, так оно якобы пропагандирует мир на международной арене. Ранее президент США Джо Байден уже зазывал Россию в состав альянса. Американский лидер ошибся, упомянув Украину вместо России, когда говорил о вопросе членства в НАТО. Он выразил мнение, что Соединенные Штаты должны предложить России путь к соответствию требованиям альянса. Предложение России членства в НАТО может якобы нанести ущерб президенту России Владимиру Путину и способствовать установлению мира во всем мире. С таким мнением в Палате лордов Великобритании выступил журналист и телеведущий Индарджит Сингх. «Предложение России членства в Североатлантическом альянсе нанесет ущерб Путину», — передает слова Сингха британская газета The Guardian. В газете добавили, что предложение телеведущего вызвало одобрение, так оно якобы пропагандирует мир на международной арене. Ранее президент США Джо Байден уже зазывал Россию в состав альянса. Американский лидер ошибся, упомянув Украину вместо России, когда говорил о вопросе членства в НАТО. Он выразил мнение, что Соединенные Штаты должны предложить России путь к соответствию требованиям альянса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям