В Британии предложили позвать Россию в НАТО, чтобы победить Путина

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Вступление России в НАТО позволит победить Владимира Путина, заявил Индарджит Сингх Фото:

Предложение России членства в НАТО может якобы нанести ущерб президенту России Владимиру Путину и способствовать установлению мира во всем мире. С таким мнением в Палате лордов Великобритании выступил журналист и телеведущий Индарджит Сингх.

«Предложение России членства в Североатлантическом альянсе нанесет ущерб Путину», — передает слова Сингха британская газета The Guardian. В газете добавили, что предложение телеведущего вызвало одобрение, так оно якобы пропагандирует мир на международной арене.

Ранее президент США Джо Байден уже зазывал Россию в состав альянса. Американский лидер ошибся, упомянув Украину вместо России, когда говорил о вопросе членства в НАТО. Он выразил мнение, что Соединенные Штаты должны предложить России путь к соответствию требованиям альянса.

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Предложение России членства в НАТО может якобы нанести ущерб президенту России Владимиру Путину и способствовать установлению мира во всем мире. С таким мнением в Палате лордов Великобритании выступил журналист и телеведущий Индарджит Сингх. «Предложение России членства в Североатлантическом альянсе нанесет ущерб Путину», — передает слова Сингха британская газета The Guardian. В газете добавили, что предложение телеведущего вызвало одобрение, так оно якобы пропагандирует мир на международной арене. Ранее президент США Джо Байден уже зазывал Россию в состав альянса. Американский лидер ошибся, упомянув Украину вместо России, когда говорил о вопросе членства в НАТО. Он выразил мнение, что Соединенные Штаты должны предложить России путь к соответствию требованиям альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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