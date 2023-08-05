Зеленский наградил отряд с названием, как у дивизии вермахта

Зеленский наградил штурмовую бригаду «Эдельвейс»
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Зеленский наградил штурмовую бригаду «Эдельвейс» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бригаду с названием «Эдельвейс». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Поздравляя защитников с Днем пехоты Украины и вручая государственные награды бойцам, в ответ получил от командира 10-й ОГШБ шеврон и плакетку бригады», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Сообщение он опубликовал после награждения штурмовой бригады «Эдельвейс».

В феврале 2023 года Зеленский присвоил Десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». Такое название ранее носила 1-я горнопехотная дивизия вермахта. Президент России Владимир Путин заявил, что Украинские националисты считают себя наследниками немецких нацистов и не скрывают этого. Политолог Андрей Кошкин заявил, что Зеленский поступает так же, как нацисты в Германии, передает «Дни.ру».

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил бригаду с названием «Эдельвейс». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Поздравляя защитников с Днем пехоты Украины и вручая государственные награды бойцам, в ответ получил от командира 10-й ОГШБ шеврон и плакетку бригады», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Сообщение он опубликовал после награждения штурмовой бригады «Эдельвейс». В феврале 2023 года Зеленский присвоил Десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». Такое название ранее носила 1-я горнопехотная дивизия вермахта. Президент России Владимир Путин заявил, что Украинские националисты считают себя наследниками немецких нацистов и не скрывают этого. Политолог Андрей Кошкин заявил, что Зеленский поступает так же, как нацисты в Германии, передает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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