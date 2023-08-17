В Сибири подростки получили сроки за подготовку теракта

17 августа 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Подростки из Новосибирска были признаны виновными в подготовке теракта, заявили в УФСБ РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двое несовершеннолетних приговорены к срокам за подготовку взрыва в здании ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в августе 2022 года в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области. «В Сибири двое несовершеннолетних были приговорены к реальным срокам за подготовку взрыва в здании новосибирского филиала „Паспортно-визовый сервис“ МВД России», — передает сообщение пресс-службы «Интерфакс». Там добавили, что один из подростков, проживающий в Новосибирске, был признан виновным в подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации, а также прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Второй подросток из Новотроицка Оренбургской области был осужден за участие в деятельности террористической организации. Суд установил, что осужденные были связаны с запрещенной организацией и планировали взрыв по мотивам национальной ненависти к выходцам из стран Центральной Азии. В результате обыска у одного из подростков были найдены доказательства его причастности к неонацистской организации, мобильный телефон с перепиской по подготовке к теракту, а также химические компоненты, инструкции и самодельные взрывные устройства, заключили в УФСБ РФ.

Двое несовершеннолетних приговорены к срокам за подготовку взрыва в здании ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в августе 2022 года в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области. «В Сибири двое несовершеннолетних были приговорены к реальным срокам за подготовку взрыва в здании новосибирского филиала „Паспортно-визовый сервис“ МВД России», — передает сообщение пресс-службы «Интерфакс». Там добавили, что один из подростков, проживающий в Новосибирске, был признан виновным в подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации, а также прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Второй подросток из Новотроицка Оренбургской области был осужден за участие в деятельности террористической организации. Суд установил, что осужденные были связаны с запрещенной организацией и планировали взрыв по мотивам национальной ненависти к выходцам из стран Центральной Азии. В результате обыска у одного из подростков были найдены доказательства его причастности к неонацистской организации, мобильный телефон с перепиской по подготовке к теракту, а также химические компоненты, инструкции и самодельные взрывные устройства, заключили в УФСБ РФ.