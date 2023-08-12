Shot: челябинец задержан в Новороссийске по подозрению в подготовке теракта 12 августа 2023 в 15:18 Размер текста - 17 + Дома у мужчины найдена самодельная бомба (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приезжий из Южноуральска (Челябинская область) задержан в Новороссийске по подозрению в подготовке теракта. В его съемной квартире найдено самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на источники. «Александр стащил четыре тысячи рублей у продавца в овощной палатке. Полицейские по горячим следам нагрянули в квартиру к воришке. Там заметили подозрительный цилиндрический предмет, который оказался взрывным устройством», — пишет Shot со ссылкой на источники. Внутри самодельной бомбы находились саморезы. Мужчина отказался сообщать полиции, где собирался взорвать устройство. Следователи устанавливают круг общения задержанного. Известно, что он приехал в Новороссийск из Южноуральска. Редакция URA.RU направила запрос в УМВД России по Новороссийску для уточнения информации. Приезжий из Южноуральска (Челябинская область) задержан в Новороссийске по подозрению в подготовке теракта. В его съемной квартире найдено самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на источники. «Александр стащил четыре тысячи рублей у продавца в овощной палатке. Полицейские по горячим следам нагрянули в квартиру к воришке. Там заметили подозрительный цилиндрический предмет, который оказался взрывным устройством», — пишет Shot со ссылкой на источники. Внутри самодельной бомбы находились саморезы. Мужчина отказался сообщать полиции, где собирался взорвать устройство. Следователи устанавливают круг общения задержанного. Известно, что он приехал в Новороссийск из Южноуральска. Редакция URA.RU направила запрос в УМВД России по Новороссийску для уточнения информации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям