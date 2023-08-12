Shot: челябинец задержан в Новороссийске по подозрению в подготовке теракта

Приезжий из Южноуральска (Челябинская область) задержан в Новороссийске по подозрению в подготовке теракта. В его съемной квартире найдено самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
«Александр стащил четыре тысячи рублей у продавца в овощной палатке. Полицейские по горячим следам нагрянули в квартиру к воришке. Там заметили подозрительный цилиндрический предмет, который оказался взрывным устройством», — пишет Shot со ссылкой на источники.
Внутри самодельной бомбы находились саморезы. Мужчина отказался сообщать полиции, где собирался взорвать устройство. Следователи устанавливают круг общения задержанного. Известно, что он приехал в Новороссийск из Южноуральска. Редакция URA.RU направила запрос в УМВД России по Новороссийску для уточнения информации.
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