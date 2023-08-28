Инвестор из РФ потребовал от Минфина Белоруссии 300 тысяч долларов за евробонды

29 августа 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Российский инвестор хочет взыскать 300 тысяч долларов с Минфина Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инвестор из России Александр Марченко перестал получать выплаты по белорусским евробондам (разновидность ценных бумаг) с весны 2022 года. Он потребовал взыскать с Минфина Белоруссии 300 тысяч долларов, передают «Ведомости». Это первое разбирательство в РФ из-за белорусских еврооблигаций. «В Мосгорсуде 28 августа началось рассмотрение по существу первого иска по еврооблигациям Белоруссии. Марченко требует взыскать с минфина страны около 300 000 долларов номинальной стоимости бондов вместе с купонами», — пишет издание. В рамках заседания представители белорусского минфина настаивали, что подобные споры должны решаться в Лондонском арбитражном суде. По их словам, Марченко неверно выбрал Белоруссию в качестве ответчика, так как с ее стороны все обязательства по облигациям выполняются в строгом соответствии с действующим законодательствам. Следующее заседание по делу состоится 6 сентября. О первых проблемах с получением выплат у держателей белорусских бумаг заговорили в феврале прошлого года. Через год тенденция приобрела массовый характер. В марте стало известно, что Белоруссия не выплатила российским инвесторам 500 миллионов долларов. По словам белорусского министра финансов Юрия Селиверстова, страна больше не планирует занимать деньги у РФ и просит дать отсрочку по многомиллиардным долгам. На сегодняшний день Беларусь является самым крупным должником России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инвестор из России Александр Марченко перестал получать выплаты по белорусским евробондам (разновидность ценных бумаг) с весны 2022 года. Он потребовал взыскать с Минфина Белоруссии 300 тысяч долларов, передают «Ведомости». Это первое разбирательство в РФ из-за белорусских еврооблигаций. «В Мосгорсуде 28 августа началось рассмотрение по существу первого иска по еврооблигациям Белоруссии. Марченко требует взыскать с минфина страны около 300 000 долларов номинальной стоимости бондов вместе с купонами», — пишет издание. В рамках заседания представители белорусского минфина настаивали, что подобные споры должны решаться в Лондонском арбитражном суде. По их словам, Марченко неверно выбрал Белоруссию в качестве ответчика, так как с ее стороны все обязательства по облигациям выполняются в строгом соответствии с действующим законодательствам. Следующее заседание по делу состоится 6 сентября. О первых проблемах с получением выплат у держателей белорусских бумаг заговорили в феврале прошлого года. Через год тенденция приобрела массовый характер. В марте стало известно, что Белоруссия не выплатила российским инвесторам 500 миллионов долларов. По словам белорусского министра финансов Юрия Селиверстова, страна больше не планирует занимать деньги у РФ и просит дать отсрочку по многомиллиардным долгам. На сегодняшний день Беларусь является самым крупным должником России.