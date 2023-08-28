Инвестор из РФ потребовал от Минфина Белоруссии 300 тысяч долларов за евробонды

Инвестор из России Александр Марченко перестал получать выплаты по белорусским евробондам (разновидность ценных бумаг) с весны 2022 года. Он потребовал взыскать с Минфина Белоруссии 300 тысяч долларов, передают «Ведомости». Это первое разбирательство в РФ из-за белорусских еврооблигаций.
«В Мосгорсуде 28 августа началось рассмотрение по существу первого иска по еврооблигациям Белоруссии. Марченко требует взыскать с минфина страны около 300 000 долларов номинальной стоимости бондов вместе с купонами», — пишет издание.
В рамках заседания представители белорусского минфина настаивали, что подобные споры должны решаться в Лондонском арбитражном суде. По их словам, Марченко неверно выбрал Белоруссию в качестве ответчика, так как с ее стороны все обязательства по облигациям выполняются в строгом соответствии с действующим законодательствам. Следующее заседание по делу состоится 6 сентября.
О первых проблемах с получением выплат у держателей белорусских бумаг заговорили в феврале прошлого года. Через год тенденция приобрела массовый характер. В марте стало известно, что Белоруссия не выплатила российским инвесторам 500 миллионов долларов. По словам белорусского министра финансов Юрия Селиверстова, страна больше не планирует занимать деньги у РФ и просит дать отсрочку по многомиллиардным долгам. На сегодняшний день Беларусь является самым крупным должником России.
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