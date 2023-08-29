Турчак призвал сплотиться вокруг Путина

29 августа 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Турчак назвал сплоченность единственным путем к развитию РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В текущий исторический отрезок времени в России существует только одна партия — президента. Об этом заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак на встрече в штабе общественной поддержки «Единой России» в Хабаровске, отметив, что единственный путь к развитию РФ — это сплочение вокруг главы государства и командная работа. «Только единой командой, командой единомышленников без деления на политические фланги, мы сможем обеспечить результат ради последующих лет стабильного развития нашей страны, которое невозможно без Победы. То, чем мы с вами будем заниматься в марте 2024 года, — это вклад каждого из нас, вклад каждого коллектива», — заявил Андрей Турчак. Его слова передает пресс-служба «Единой России». Кроме того, Турчак на встрече поблагодарил волонтеров, депутатов от партии, правительство Хабаровского края за вклад в специальную военную операцию. Он отметил, что когда губернатор региона Михаил Дегтярев лично возглавляет штаб гуманитарной помощи, то это дает ощутимый результат. Во время выступления Турчак озвучил планы по развитию Хабаровского края. «Уверен, что, как и в предыдущие годы, мы обеспечим бюджетное финансирование всех объектов здравоохранения, образования, физической культуры, спорта, культуры, сельских домов культуры», — подчеркнул Турчак. Новость по теме В каких регионах России пройдут выборы в 2023 году. Карта Секретарь Генсовета «Единой России» также объяснил, зачем гражданам РФ стоит ходить на выборы. По его словам, от каждого голоса зависит будущего страны. Это особенно важно, когда мир бросает России новые вызовы, с которыми ей нужно справляться. Во время своего выступления Турчак сообщил, что первый вице-губернатор Хабаровского края, глава администрации Александр Никитин решил присоединиться к «Единой России». Во время мероприятия Никитин получил партийный билет. В сентябре в России пройдут выборы. Жители смогут проголосовать за кандидатов на муниципальном и федеральном уровнях. В 2024 году состоятся президентские выборы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В текущий исторический отрезок времени в России существует только одна партия — президента. Об этом заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак на встрече в штабе общественной поддержки «Единой России» в Хабаровске, отметив, что единственный путь к развитию РФ — это сплочение вокруг главы государства и командная работа. «Только единой командой, командой единомышленников без деления на политические фланги, мы сможем обеспечить результат ради последующих лет стабильного развития нашей страны, которое невозможно без Победы. То, чем мы с вами будем заниматься в марте 2024 года, — это вклад каждого из нас, вклад каждого коллектива», — заявил Андрей Турчак. Его слова передает пресс-служба «Единой России». Кроме того, Турчак на встрече поблагодарил волонтеров, депутатов от партии, правительство Хабаровского края за вклад в специальную военную операцию. Он отметил, что когда губернатор региона Михаил Дегтярев лично возглавляет штаб гуманитарной помощи, то это дает ощутимый результат. Во время выступления Турчак озвучил планы по развитию Хабаровского края. «Уверен, что, как и в предыдущие годы, мы обеспечим бюджетное финансирование всех объектов здравоохранения, образования, физической культуры, спорта, культуры, сельских домов культуры», — подчеркнул Турчак. Секретарь Генсовета «Единой России» также объяснил, зачем гражданам РФ стоит ходить на выборы. По его словам, от каждого голоса зависит будущего страны. Это особенно важно, когда мир бросает России новые вызовы, с которыми ей нужно справляться. Во время своего выступления Турчак сообщил, что первый вице-губернатор Хабаровского края, глава администрации Александр Никитин решил присоединиться к «Единой России». Во время мероприятия Никитин получил партийный билет. В сентябре в России пройдут выборы. Жители смогут проголосовать за кандидатов на муниципальном и федеральном уровнях. В 2024 году состоятся президентские выборы.