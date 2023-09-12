В Салавате загорелась мазутная яма. Видео

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На месте пожара присутствует техника, сообщает МЧС Фото:

На юге Башкортостана в городе Салават загорелась мазутная яма. Об этом сообщает МЧС по региону. Там уточнили, что пожарные расчеты находятся на месте.

«В Салавате пожарные тушат горящий битум», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что на месте находятся сотрудники МЧС России повышенного ранка. Пострадавших нет, как и угрозы распространения огня. Всего в тушении задействовано до 31 человека и техника. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

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На юге Башкортостана в городе Салават загорелась мазутная яма. Об этом сообщает МЧС по региону. Там уточнили, что пожарные расчеты находятся на месте. «В Салавате пожарные тушат горящий битум», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что на месте находятся сотрудники МЧС России повышенного ранка. Пострадавших нет, как и угрозы распространения огня. Всего в тушении задействовано до 31 человека и техника. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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