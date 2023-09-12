На юге Башкортостана в городе Салават загорелась мазутная яма. Об этом сообщает МЧС по региону. Там уточнили, что пожарные расчеты находятся на месте.
«В Салавате пожарные тушат горящий битум», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что на месте находятся сотрудники МЧС России повышенного ранка. Пострадавших нет, как и угрозы распространения огня. Всего в тушении задействовано до 31 человека и техника. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.
На юге Башкортостана в городе Салават загорелась мазутная яма. Об этом сообщает МЧС по региону. Там уточнили, что пожарные расчеты находятся на месте. «В Салавате пожарные тушат горящий битум», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что на месте находятся сотрудники МЧС России повышенного ранка. Пострадавших нет, как и угрозы распространения огня. Всего в тушении задействовано до 31 человека и техника. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.