27 сентября 2023

Трюдо под давлением признался, что просил прощения у Зеленского

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Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock, stock, трюдо джастин
Джастин Трюдо извинился также перед Зеленским Фото:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за чествование нациста в парламенте страны. Об этом он признался под давлением оппозиции.

«Трюдо под давлением оппозиции признал, что извинился перед Зеленским по дипканалам за чествование нациста в парламенте», — сообщает ТАСС. Он назвал свое поведение ошибкой, которая скомпрометировала парламент и Канаду.

Ранее Трюдо чествовал 98-летнего бойца из Украины, который прибыл в Канаду. Позже стало известно, что мужчина во время Великой отечественной войны служил в бригаде СС. Трюдо уже извинился перед канадцами за приглашение эсесовца в парламент страны. В Кремле считают, что Канада извлекла из этого скандала важный урок, передает RT. В МИД РФ остались недовольны извинениями Трюдо.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за чествование нациста в парламенте страны. Об этом он признался под давлением оппозиции. «Трюдо под давлением оппозиции признал, что извинился перед Зеленским по дипканалам за чествование нациста в парламенте», — сообщает ТАСС. Он назвал свое поведение ошибкой, которая скомпрометировала парламент и Канаду. Ранее Трюдо чествовал 98-летнего бойца из Украины, который прибыл в Канаду. Позже стало известно, что мужчина во время Великой отечественной войны служил в бригаде СС. Трюдо уже извинился перед канадцами за приглашение эсесовца в парламент страны. В Кремле считают, что Канада извлекла из этого скандала важный урок, передает RT. В МИД РФ остались недовольны извинениями Трюдо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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