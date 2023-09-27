Трюдо под давлением признался, что просил прощения у Зеленского

28 сентября 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Джастин Трюдо извинился также перед Зеленским Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за чествование нациста в парламенте страны. Об этом он признался под давлением оппозиции. «Трюдо под давлением оппозиции признал, что извинился перед Зеленским по дипканалам за чествование нациста в парламенте», — сообщает ТАСС. Он назвал свое поведение ошибкой, которая скомпрометировала парламент и Канаду. Ранее Трюдо чествовал 98-летнего бойца из Украины, который прибыл в Канаду. Позже стало известно, что мужчина во время Великой отечественной войны служил в бригаде СС. Трюдо уже извинился перед канадцами за приглашение эсесовца в парламент страны. В Кремле считают, что Канада извлекла из этого скандала важный урок, передает RT. В МИД РФ остались недовольны извинениями Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за чествование нациста в парламенте страны. Об этом он признался под давлением оппозиции. «Трюдо под давлением оппозиции признал, что извинился перед Зеленским по дипканалам за чествование нациста в парламенте», — сообщает ТАСС. Он назвал свое поведение ошибкой, которая скомпрометировала парламент и Канаду. Ранее Трюдо чествовал 98-летнего бойца из Украины, который прибыл в Канаду. Позже стало известно, что мужчина во время Великой отечественной войны служил в бригаде СС. Трюдо уже извинился перед канадцами за приглашение эсесовца в парламент страны. В Кремле считают, что Канада извлекла из этого скандала важный урок, передает RT. В МИД РФ остались недовольны извинениями Трюдо.