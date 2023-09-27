Песков: в Канаде повторили историю, чтобы извиниться за поддержку нациста

27 сентября 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий песков отреагировал на извинения премьер-министра Канады Фото: Владимир Андреев © URA.RU В правительстве Канады пришлось повторить историю для того, чтобы принести извинения за премьер-министра страны Джастина Трюдо, который чествовал эсэсовца Ярослава Хунку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То, что принесены извинения, можно только приветствовать. Главное, что наверняка для принятия такого решения потребовалось ознакомление с дополнительными историческими справками», — цитирует слова пескова telegram-канал SHOT. Песков добавил, что повтор истории, кто с кем воевал в период Второй мировой войны, это скорее позитивный факт. 98-летний Ярослав Хунки присутствовал в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Его представили в качестве «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Зеленский поприветствовал бойца поднятым вверх сжатым кулаком, а Трюдо встретил Хунки аплодисментами. Позже выяснилось, что Хунка во время войны служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», пишет RT. Трюдо уже принес свои извинения, назвав чествование нациста в парламенте Канады «чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и других, пострадавших от нацизма». Спикер палаты общин Канады Энтони Ротта подал в отставку из-за этого скандала. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осталась недовольна этими извинениями, заявив, что Канада не перестала давать деньги Украине, которая возвела этих людей в ранг героев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве Канады пришлось повторить историю для того, чтобы принести извинения за премьер-министра страны Джастина Трюдо, который чествовал эсэсовца Ярослава Хунку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То, что принесены извинения, можно только приветствовать. Главное, что наверняка для принятия такого решения потребовалось ознакомление с дополнительными историческими справками», — цитирует слова пескова telegram-канал SHOT. Песков добавил, что повтор истории, кто с кем воевал в период Второй мировой войны, это скорее позитивный факт. 98-летний Ярослав Хунки присутствовал в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Его представили в качестве «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Зеленский поприветствовал бойца поднятым вверх сжатым кулаком, а Трюдо встретил Хунки аплодисментами. Позже выяснилось, что Хунка во время войны служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», пишет RT. Трюдо уже принес свои извинения, назвав чествование нациста в парламенте Канады «чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и других, пострадавших от нацизма». Спикер палаты общин Канады Энтони Ротта подал в отставку из-за этого скандала. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осталась недовольна этими извинениями, заявив, что Канада не перестала давать деньги Украине, которая возвела этих людей в ранг героев.