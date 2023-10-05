Президент Словакии решила приостановить помощь Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против отправки дополнительной военной техники Украине Фото: Mr. Luke J. Allen / U.S. Department of Defense

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против отправки дополнительной военной техники Украине в тот момент, когда на парламентских выборах победила антиукраинская партия «Направление — социальная демократия». Об этом сообщил портал Dennik N.

«В Минобороны рассмотрели возможность предоставления Украине еще одного пакета военной помощи <…>, но президент Зузана Чапутова, которая несет политическую ответственность за правительство, против этого намерения», — написали в материале портала. По мнению президента, необходимо уважать результаты демократических выборов, на которых победила пророссийская партия. Игнорирование партий было бы плохим прецедентом в будущем, заключили в статье.

Партия «Направление — социальная демократия», глава которой бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, победила на выборах в парламент. Издание AP писало, что страна не будет поддерживать антироссийские санкции и военную помощь Украине после выборов 30 сентября, если победу одержит бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо, передает «Национальная служба новостей». Сам Фицо заявил, что новые поставки не помогут Киеву, а европейским странам уже нужно думать, как помочь достигнуть компромисс в конфликте.

Временно приостановили военную помощь Украине и США. Старший советник Центр стратегических и международных исследований Марк Канчиан ожидает, что дефицит вооружения Киев начнет испытывать в ноябре.