WSJ: РФ победит Украину в случае приостановки помощи со стороны США

Украина сталкиваются с нехваткой вооружения в противоборстве с Россией, пишет WSJ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Прекращение или приостановка военной поддержки со стороны США приведет к победе России, что нанесет разрушительный удар по национальной безопасности Вашингтона и Киева. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Если США приостановят или полностью прекратят военную помощь, Россия в конечном итоге победит», — говорится в материале газеты. Там добавили, что если Вашингтон будет продолжать задерживать помощь, Украина не сможет эффективно атаковать российские позиции и прорваться через оборонительные линии. В таком случае, конфликт будет продолжаться и Белый дом будет в ответе за это, а итоговая победа России в нем нанесет разрушительный удар по национальной безопасности США и Украины.

Несмотря на то, что Вашингтон передал Киеву несколько танков, артиллерийских систем и другое вооружение, украинским войскам все еще не хватает необходимых ресурсов для прорыва российских позиций. Кроме того, истребители F-16, которые направляются в ВСУ, не оптимальны для военных аэродромов страны. Они просто являются хорошими самолетами, при этом не обладающими незаметностью, как F-35, и какими-либо иными уникальными характеристиками, заключили в газете.

Западные лидеры полагают, что Россия выиграет в длительном конфликте на истощение, и поэтому они решили отправить на Украину тяжелую военную технику, включая танки. Это решение вызвано беспокойством в западных столицах относительно преимуществ России. Немецкий политолог Вольф Меркель выразил мнение, что российская армия имеет неоспоримое преимущество в конфликте на территории Украины, благодаря своему численному превосходству, передает «Утро.ру».