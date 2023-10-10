ХАМАС сообщил, что совершил удары ракетами по Ашкелону
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС совершило ракетные удары по курортному городу Ашкелон. Он расположен на юго-западе Израиля на побережье Средиземного моря. Об этом сообщил сам ХАМАС.
«Огромные ракетные обстрелы из сектора Газа в сторону Ашкелона», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ХАМАС. Уточняется, что было выпущено более 100 ракет.
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