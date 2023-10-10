ХАМАС атаковал курортный город Израиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пэтриот. ПВО. stock
ХАМАС сообщил, что совершил удары ракетами по Ашкелону Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС совершило ракетные удары по курортному городу Ашкелон. Он расположен на юго-западе Израиля на побережье Средиземного моря. Об этом сообщил сам ХАМАС.

«Огромные ракетные обстрелы из сектора Газа в сторону Ашкелона», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ХАМАС. Уточняется, что было выпущено более 100 ракет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Палестинское движение ХАМАС совершило ракетные удары по курортному городу Ашкелон. Он расположен на юго-западе Израиля на побережье Средиземного моря. Об этом сообщил сам ХАМАС. «Огромные ракетные обстрелы из сектора Газа в сторону Ашкелона», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ХАМАС. Уточняется, что было выпущено более 100 ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...