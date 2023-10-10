ХАМАС атаковал курортный город Израиля. Видео

10 октября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

ХАМАС сообщил, что совершил удары ракетами по Ашкелону Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС совершило ракетные удары по курортному городу Ашкелон. Он расположен на юго-западе Израиля на побережье Средиземного моря. Об этом сообщил сам ХАМАС. «Огромные ракетные обстрелы из сектора Газа в сторону Ашкелона», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ХАМАС. Уточняется, что было выпущено более 100 ракет.

Палестинское движение ХАМАС совершило ракетные удары по курортному городу Ашкелон. Он расположен на юго-западе Израиля на побережье Средиземного моря. Об этом сообщил сам ХАМАС. «Огромные ракетные обстрелы из сектора Газа в сторону Ашкелона», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ХАМАС. Уточняется, что было выпущено более 100 ракет.