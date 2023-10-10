Боррель: ЕС не прекратит финансовую помощь Палестине

Жозеп Боррель пообещал помогать Палестине
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Евросоюз продолжит финансировать Палестину. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Евросоюз не прекратит финансовую помощь Палестине», — сказал Боррель. Транляция велась на странице Европейской службы внешних связей в соцсети X.
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