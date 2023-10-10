Боррель: ЕС не прекратит финансовую помощь Палестине

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Жозеп Боррель пообещал помогать Палестине Фото:
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Евросоюз продолжит финансировать Палестину. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Евросоюз не прекратит финансовую помощь Палестине», — сказал Боррель. Транляция велась на странице Европейской службы внешних связей в соцсети X.

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Евросоюз продолжит финансировать Палестину. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Евросоюз не прекратит финансовую помощь Палестине», — сказал Боррель. Транляция велась на странице Европейской службы внешних связей в соцсети X.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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