Visegrad 24: военные США готовятся к спецоперации в секторе Газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, военный вертолет, nato, армия сша, американская армия, солдаты нато
Visegrad 24 сообщил, что военные США прибыли в Израиль Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Американские военные прибыли в войска. Об этом сообщило издание Visegrad 24. По словам представителя Пентагона, США могут принять участие в конфликте Израиля и Палестины.

«Представитель Пентагона заявил, что США не исключают проведения операций по освобождению похищенных американцев, удерживаемых сейчас в секторе Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что американские военные прибыли в Израиль.

Представитель министерства обороны Task & Purpose сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин ранее предложил отправить военным Израиля планирование и разведывательную поддержку. Президент США Джо Байден поручил работу по всем аспектам кризиса с заложниками.

Ранее сообщалось, что американские политики все чаще советуют Белому дому оставить Украину, и всю свою помощь направить Израилю, передает Pravda.ru. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян, убитых бойцами движения ХАМАС, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские военные прибыли в войска. Об этом сообщило издание Visegrad 24. По словам представителя Пентагона, США могут принять участие в конфликте Израиля и Палестины. «Представитель Пентагона заявил, что США не исключают проведения операций по освобождению похищенных американцев, удерживаемых сейчас в секторе Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что американские военные прибыли в Израиль. Представитель министерства обороны Task & Purpose сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин ранее предложил отправить военным Израиля планирование и разведывательную поддержку. Президент США Джо Байден поручил работу по всем аспектам кризиса с заложниками. Ранее сообщалось, что американские политики все чаще советуют Белому дому оставить Украину, и всю свою помощь направить Израилю, передает Pravda.ru. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян, убитых бойцами движения ХАМАС, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...