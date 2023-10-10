Visegrad 24: военные США готовятся к спецоперации в секторе Газа

10 октября 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Visegrad 24 сообщил, что военные США прибыли в Израиль Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Американские военные прибыли в войска. Об этом сообщило издание Visegrad 24. По словам представителя Пентагона, США могут принять участие в конфликте Израиля и Палестины. «Представитель Пентагона заявил, что США не исключают проведения операций по освобождению похищенных американцев, удерживаемых сейчас в секторе Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что американские военные прибыли в Израиль. Представитель министерства обороны Task & Purpose сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин ранее предложил отправить военным Израиля планирование и разведывательную поддержку. Президент США Джо Байден поручил работу по всем аспектам кризиса с заложниками. Ранее сообщалось, что американские политики все чаще советуют Белому дому оставить Украину, и всю свою помощь направить Израилю, передает Pravda.ru . Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян, убитых бойцами движения ХАМАС, передает RT.

Американские военные прибыли в войска. Об этом сообщило издание Visegrad 24. По словам представителя Пентагона, США могут принять участие в конфликте Израиля и Палестины. «Представитель Пентагона заявил, что США не исключают проведения операций по освобождению похищенных американцев, удерживаемых сейчас в секторе Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что американские военные прибыли в Израиль. Представитель министерства обороны Task & Purpose сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин ранее предложил отправить военным Израиля планирование и разведывательную поддержку. Президент США Джо Байден поручил работу по всем аспектам кризиса с заложниками. Ранее сообщалось, что американские политики все чаще советуют Белому дому оставить Украину, и всю свою помощь направить Израилю, передает Pravda.ru. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян, убитых бойцами движения ХАМАС, передает RT.