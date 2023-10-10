В Израиле призвали 95-летнего резервиста. Фото

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Эзра Яхин призвали в запас, чтобы поднять моральный дух молодых солдат Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвали 95-летнего мужчину Эзра Яхина в запас. Об этом сообщило израильское издание Hananya Naftali. Авторы статьи отметили, что он является старейшим резервистом.

«Эзра Яхин, которому 95 лет, является старейшим резервистом ЦАХАЛа. Его призвали в запас, чтобы поднять моральный дух, поговорив с солдатами», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября сообщила, что палестинские террористы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. Израильская армия обстреляла окрестности поселения Дхейра, расположенного на юге Ливана, передает RT. В пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве сообщили, что шесть россиян считаются пропавшими без вести в Израиле, передает Pravda.ru.

95-летний Эзра Ячин является старейшим резервистом ЦАХАЛа.
95-летний Эзра Ячин является старейшим резервистом ЦАХАЛа.

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В армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвали 95-летнего мужчину Эзра Яхина в запас. Об этом сообщило израильское издание Hananya Naftali. Авторы статьи отметили, что он является старейшим резервистом. «Эзра Яхин, которому 95 лет, является старейшим резервистом ЦАХАЛа. Его призвали в запас, чтобы поднять моральный дух, поговорив с солдатами», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Армия Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября сообщила, что палестинские террористы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. Израильская армия обстреляла окрестности поселения Дхейра, расположенного на юге Ливана, передает RT. В пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве сообщили, что шесть россиян считаются пропавшими без вести в Израиле, передает Pravda.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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