В Израиле призвали 95-летнего резервиста. Фото

10 октября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Эзра Яхин призвали в запас, чтобы поднять моральный дух молодых солдат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвали 95-летнего мужчину Эзра Яхина в запас. Об этом сообщило израильское издание Hananya Naftali. Авторы статьи отметили, что он является старейшим резервистом. «Эзра Яхин, которому 95 лет, является старейшим резервистом ЦАХАЛа. Его призвали в запас, чтобы поднять моральный дух, поговорив с солдатами», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Армия Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября сообщила, что палестинские террористы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. Израильская армия обстреляла окрестности поселения Дхейра, расположенного на юге Ливана, передает RT. В пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве сообщили, что шесть россиян считаются пропавшими без вести в Израиле, передает Pravda.ru. 95-летний Эзра Ячин является старейшим резервистом ЦАХАЛа. telegram-канал Hananya Naftali — Israel News https://t.me/hnaftali/6129

В армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвали 95-летнего мужчину Эзра Яхина в запас. Об этом сообщило израильское издание Hananya Naftali. Авторы статьи отметили, что он является старейшим резервистом. «Эзра Яхин, которому 95 лет, является старейшим резервистом ЦАХАЛа. Его призвали в запас, чтобы поднять моральный дух, поговорив с солдатами», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Армия Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября сообщила, что палестинские террористы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. Израильская армия обстреляла окрестности поселения Дхейра, расположенного на юге Ливана, передает RT. В пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве сообщили, что шесть россиян считаются пропавшими без вести в Израиле, передает Pravda.ru.