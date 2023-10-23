Франция обвинила Россию в обострении психоза среди французских граждан

Французская разведка без каких-либо доказательств обвинила российские СМИ в том, что они поспособствовали «психозу» французов из-за нашествия в стране клопов. Об этом написали в издании BFMTV.
«Службы французской разведки очень серьезно рассматривают гипотезу, согласно которой Россия могла сыграть роль в беспокойстве французов по поводу постельных клопов», — говорится в материале статьи. Прежде всего спецслужбы обвинили российские СМИ, которые якобы выпускали фейковые статьи, «подпитывающие» эту тему.
Однако в материале указали на французские медиа, которые заявляют о непричастности РФ к нашествию паразитов. В СМИ пишут, что количество клопов в стране растет уже на протяжении 20 лет.
Ранее стало известно, что Франция столкнулась с сильным нашествием клопов, пишет Life. Также власти страны начали активно заявлять о потенциальной угрозе для здоровья граждан. Кроме того, правительство пообещало принять меры, чтобы успокоить население, однако СМИ продолжают публиковать кадры с нашествием паразитов в общественных местах, передает MK.RU.
Французская разведка без каких-либо доказательств обвинила российские СМИ в том, что они поспособствовали «психозу» французов из-за нашествия в стране клопов. Об этом написали в издании BFMTV. «Службы французской разведки очень серьезно рассматривают гипотезу, согласно которой Россия могла сыграть роль в беспокойстве французов по поводу постельных клопов», — говорится в материале статьи. Прежде всего спецслужбы обвинили российские СМИ, которые якобы выпускали фейковые статьи, «подпитывающие» эту тему. Однако в материале указали на французские медиа, которые заявляют о непричастности РФ к нашествию паразитов. В СМИ пишут, что количество клопов в стране растет уже на протяжении 20 лет. Ранее стало известно, что Франция столкнулась с сильным нашествием клопов, пишет Life. Также власти страны начали активно заявлять о потенциальной угрозе для здоровья граждан. Кроме того, правительство пообещало принять меры, чтобы успокоить население, однако СМИ продолжают публиковать кадры с нашествием паразитов в общественных местах, передает MK.RU.