Франция обвинила Россию в обострении психоза среди французских граждан

Французская разведка обвинила российские СМИ в панике из-за нашествия клопов

23 октября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Французская разведка обвинила РФ в панике французских граждан из-за нашествия клопов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Французская разведка без каких-либо доказательств обвинила российские СМИ в том, что они поспособствовали «психозу» французов из-за нашествия в стране клопов. Об этом написали в издании BFMTV. «Службы французской разведки очень серьезно рассматривают гипотезу, согласно которой Россия могла сыграть роль в беспокойстве французов по поводу постельных клопов», — говорится в материале статьи. Прежде всего спецслужбы обвинили российские СМИ, которые якобы выпускали фейковые статьи, «подпитывающие» эту тему. Однако в материале указали на французские медиа, которые заявляют о непричастности РФ к нашествию паразитов. В СМИ пишут, что количество клопов в стране растет уже на протяжении 20 лет. Ранее стало известно, что Франция столкнулась с сильным нашествием клопов, пишет Life . Также власти страны начали активно заявлять о потенциальной угрозе для здоровья граждан. Кроме того, правительство пообещало принять меры, чтобы успокоить население, однако СМИ продолжают публиковать кадры с нашествием паразитов в общественных местах, передает MK.RU .

Французская разведка без каких-либо доказательств обвинила российские СМИ в том, что они поспособствовали «психозу» французов из-за нашествия в стране клопов. Об этом написали в издании BFMTV. «Службы французской разведки очень серьезно рассматривают гипотезу, согласно которой Россия могла сыграть роль в беспокойстве французов по поводу постельных клопов», — говорится в материале статьи. Прежде всего спецслужбы обвинили российские СМИ, которые якобы выпускали фейковые статьи, «подпитывающие» эту тему. Однако в материале указали на французские медиа, которые заявляют о непричастности РФ к нашествию паразитов. В СМИ пишут, что количество клопов в стране растет уже на протяжении 20 лет. Ранее стало известно, что Франция столкнулась с сильным нашествием клопов, пишет Life. Также власти страны начали активно заявлять о потенциальной угрозе для здоровья граждан. Кроме того, правительство пообещало принять меры, чтобы успокоить население, однако СМИ продолжают публиковать кадры с нашествием паразитов в общественных местах, передает MK.RU.