В Кремле заявили об абсурдности надежд Киева на победу

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что российские военные достигнут всех целей СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины должны понять, что ВСУ не смогут победить ВС России на поле боя. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Все цели должны быть выполнены. Киевскому режиму давно пора понять, что даже говорить о перспективах победы — это абсурд. Чем раньше они это поймут, тем лучше», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный высказался, что контрнаступление Украины зашло в тупик, передает RT. При этом российские военные продвигаются на многих участках фронта.

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Власти Украины должны понять, что ВСУ не смогут победить ВС России на поле боя. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Все цели должны быть выполнены. Киевскому режиму давно пора понять, что даже говорить о перспективах победы — это абсурд. Чем раньше они это поймут, тем лучше», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный высказался, что контрнаступление Украины зашло в тупик, передает RT. При этом российские военные продвигаются на многих участках фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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