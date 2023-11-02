В Кремле заявили об абсурдности надежд Киева на победу

Дмитрий Песков отметил, что российские военные достигнут всех целей СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Украины должны понять, что ВСУ не смогут победить ВС России на поле боя. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Все цели должны быть выполнены. Киевскому режиму давно пора понять, что даже говорить о перспективах победы — это абсурд. Чем раньше они это поймут, тем лучше», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный высказался, что контрнаступление Украины зашло в тупик, передает RT. При этом российские военные продвигаются на многих участках фронта.
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