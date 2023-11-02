В Кремле заявили об абсурдности надежд Киева на победу 02 ноября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков отметил, что российские военные достигнут всех целей СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины должны понять, что ВСУ не смогут победить ВС России на поле боя. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Все цели должны быть выполнены. Киевскому режиму давно пора понять, что даже говорить о перспективах победы — это абсурд. Чем раньше они это поймут, тем лучше», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный высказался, что контрнаступление Украины зашло в тупик, передает RT. При этом российские военные продвигаются на многих участках фронта. Власти Украины должны понять, что ВСУ не смогут победить ВС России на поле боя. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Все цели должны быть выполнены. Киевскому режиму давно пора понять, что даже говорить о перспективах победы — это абсурд. Чем раньше они это поймут, тем лучше», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный высказался, что контрнаступление Украины зашло в тупик, передает RT. При этом российские военные продвигаются на многих участках фронта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям