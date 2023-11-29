Ереван срочно созвал совещание из-за отказа РФ от армянских грузов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ереван, Армения, флаг армении, ереван, Армени, Площадь Республики
Россия отказывается от некоторых грузов из Армении Фото:

Армения срочно созвала совещание в связи с отказом принимать Россией из страны некоторые грузы. Они проходят через КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщил министр экономики республики Ваан Керобян.

«Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам в РФ. <…> Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней», — передает ТАСС слова Керобяна. Он добавил, что Россия в течение года возвратила 35 машин.

Ранее сообщалось, что армянские предприниматели с бизнесом в Свердловской области боятся возможного закрытия КПП «Верхний Ларс» и выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам бизнесмена Арсена Мхитаряна, будет много проблем, потому что через данный КПП идут поставки товаров из Армении в Россию и обратно.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армения срочно созвала совещание в связи с отказом принимать Россией из страны некоторые грузы. Они проходят через КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщил министр экономики республики Ваан Керобян. «Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам в РФ. <…> Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней», — передает ТАСС слова Керобяна. Он добавил, что Россия в течение года возвратила 35 машин. Ранее сообщалось, что армянские предприниматели с бизнесом в Свердловской области боятся возможного закрытия КПП «Верхний Ларс» и выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам бизнесмена Арсена Мхитаряна, будет много проблем, потому что через данный КПП идут поставки товаров из Армении в Россию и обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...