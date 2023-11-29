Ереван срочно созвал совещание из-за отказа РФ от армянских грузов

29 ноября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Россия отказывается от некоторых грузов из Армении Фото: Виталий Страхов © URA.RU Армения срочно созвала совещание в связи с отказом принимать Россией из страны некоторые грузы. Они проходят через КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщил министр экономики республики Ваан Керобян. «Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам в РФ. <…> Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней», — передает ТАСС слова Керобяна. Он добавил, что Россия в течение года возвратила 35 машин. Ранее сообщалось, что армянские предприниматели с бизнесом в Свердловской области боятся возможного закрытия КПП «Верхний Ларс» и выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам бизнесмена Арсена Мхитаряна, будет много проблем, потому что через данный КПП идут поставки товаров из Армении в Россию и обратно.

Армения срочно созвала совещание в связи с отказом принимать Россией из страны некоторые грузы. Они проходят через КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщил министр экономики республики Ваан Керобян. «Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам в РФ. <…> Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней», — передает ТАСС слова Керобяна. Он добавил, что Россия в течение года возвратила 35 машин. Ранее сообщалось, что армянские предприниматели с бизнесом в Свердловской области боятся возможного закрытия КПП «Верхний Ларс» и выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам бизнесмена Арсена Мхитаряна, будет много проблем, потому что через данный КПП идут поставки товаров из Армении в Россию и обратно.