Ереван срочно созвал совещание из-за отказа РФ от армянских грузов

Армения срочно созвала совещание в связи с отказом принимать Россией из страны некоторые грузы. Они проходят через КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщил министр экономики республики Ваан Керобян.
«Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам в РФ. <…> Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней», — передает ТАСС слова Керобяна. Он добавил, что Россия в течение года возвратила 35 машин.
Ранее сообщалось, что армянские предприниматели с бизнесом в Свердловской области боятся возможного закрытия КПП «Верхний Ларс» и выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам бизнесмена Арсена Мхитаряна, будет много проблем, потому что через данный КПП идут поставки товаров из Армении в Россию и обратно.
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