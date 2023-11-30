Ученые нашли фрукт, защищающий почти от всех болезней

Nutrients: гранат полезен при диабете и давлении
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Лимонарий. Агаповский район, Челябинская область, гранаты, фрукты, гранат
Гранат помогает уменьшить уровень холестерина в организме Фото:

Гранат можно считать средством от всех болезней. В особенности его полезные свойства помогают от сахарного диабета второго типа и ожирения. Об этом сообщило научное издание Nutrients.

«Результаты исследования четко показали, что включение граната в рацион питания способствует снижению уровня сахара в крови, уменьшению содержания жиров и холестерина, а также повышению защитных функций организма от атеросклероза и связанных заболеваний», — передает информацию Pravda.Ru со ссылкой на издание. Также известно, что этот фрукт содержит не только полифенолы, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами, но и другие природные антиоксиданты. Они помогают при профилактике разных заболеваний.

Ученые из марокканского университета Султан Мулай Слиман уточнили, что гранат обладает омолаживающими, противовоспалительными и противораковыми свойствами. Это делает фрукт очень важным при сбалансированном питании.

Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период хурма является хорошей опорой для иммунитета. В ней содержатся такие витамины и микроэлементы, как А, С, Е, магний, калий и антиоксиданты. Данные составляющие фрукта помогают укреплять иммунную защиту организма. Также с употреблением хурмы уходят отеки и нормализуется стул, передают «Дни.ру».

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Гранат можно считать средством от всех болезней. В особенности его полезные свойства помогают от сахарного диабета второго типа и ожирения. Об этом сообщило научное издание Nutrients. «Результаты исследования четко показали, что включение граната в рацион питания способствует снижению уровня сахара в крови, уменьшению содержания жиров и холестерина, а также повышению защитных функций организма от атеросклероза и связанных заболеваний», — передает информацию Pravda.Ru со ссылкой на издание. Также известно, что этот фрукт содержит не только полифенолы, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами, но и другие природные антиоксиданты. Они помогают при профилактике разных заболеваний. Ученые из марокканского университета Султан Мулай Слиман уточнили, что гранат обладает омолаживающими, противовоспалительными и противораковыми свойствами. Это делает фрукт очень важным при сбалансированном питании. Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период хурма является хорошей опорой для иммунитета. В ней содержатся такие витамины и микроэлементы, как А, С, Е, магний, калий и антиоксиданты. Данные составляющие фрукта помогают укреплять иммунную защиту организма. Также с употреблением хурмы уходят отеки и нормализуется стул, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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