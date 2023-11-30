Ученые нашли фрукт, защищающий почти от всех болезней

Nutrients: гранат полезен при диабете и давлении

30 ноября 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Гранат помогает уменьшить уровень холестерина в организме Фото: Илья Московец © URA.RU Гранат можно считать средством от всех болезней. В особенности его полезные свойства помогают от сахарного диабета второго типа и ожирения. Об этом сообщило научное издание Nutrients. «Результаты исследования четко показали , что включение граната в рацион питания способствует снижению уровня сахара в крови, уменьшению содержания жиров и холестерина, а также повышению защитных функций организма от атеросклероза и связанных заболеваний», — передает информацию Pravda.Ru со ссылкой на издание. Также известно, что этот фрукт содержит не только полифенолы, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами, но и другие природные антиоксиданты. Они помогают при профилактике разных заболеваний. Ученые из марокканского университета Султан Мулай Слиман уточнили, что гранат обладает омолаживающими, противовоспалительными и противораковыми свойствами. Это делает фрукт очень важным при сбалансированном питании. Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период хурма является хорошей опорой для иммунитета. В ней содержатся такие витамины и микроэлементы, как А, С, Е, магний, калий и антиоксиданты. Данные составляющие фрукта помогают укреплять иммунную защиту организма. Также с употреблением хурмы уходят отеки и нормализуется стул, передают «Дни.ру».

Гранат можно считать средством от всех болезней. В особенности его полезные свойства помогают от сахарного диабета второго типа и ожирения. Об этом сообщило научное издание Nutrients. «Результаты исследования четко показали, что включение граната в рацион питания способствует снижению уровня сахара в крови, уменьшению содержания жиров и холестерина, а также повышению защитных функций организма от атеросклероза и связанных заболеваний», — передает информацию Pravda.Ru со ссылкой на издание. Также известно, что этот фрукт содержит не только полифенолы, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами, но и другие природные антиоксиданты. Они помогают при профилактике разных заболеваний. Ученые из марокканского университета Султан Мулай Слиман уточнили, что гранат обладает омолаживающими, противовоспалительными и противораковыми свойствами. Это делает фрукт очень важным при сбалансированном питании. Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период хурма является хорошей опорой для иммунитета. В ней содержатся такие витамины и микроэлементы, как А, С, Е, магний, калий и антиоксиданты. Данные составляющие фрукта помогают укреплять иммунную защиту организма. Также с употреблением хурмы уходят отеки и нормализуется стул, передают «Дни.ру».