Большинство стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», пока не приняли решение по поводу отправки своих военных на Украину в качестве гарантий безопасности. Об этом сообщает одна из британских газет со ссылкой на свои источники. Позиции участников коалиции существенно различаются.
«Коалиция разделена примерно на три группы: одна готова направить войска, включая Великобританию; одна приняла решение против, например, Италия; и большинство еще не определилось, например, Германия», — пишет Financial Times (FT). Издание подчеркивает, что обсуждения продолжаются, и окончательные решения еще не приняты.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил о завершении процесса подготовки гарантий безопасности для Киева. По утверждению французского лидера, европейские страны готовы предоставить Украине соответствующие гарантии сразу после заключения мирного соглашения, передает RT.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом заявила, что возвращение Украины к нейтральному и безъядерному статусу может стать для страны подлинной гарантией безопасности. По словам дипломата, Украине следует отказаться от членства в военных альянсах и сохранить безъядерный статус. Захарова подчеркнула, что подобные положения были закреплены в первые годы независимости Украины и соответствовали воле ее населения.
