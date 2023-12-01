Магнитная буря накрыла Землю: последствия и как защититься

Землю накрыла магнитная буря

01 декабря 2023 в 07:49 Размер текста - 17 +

Магнитные бури возникают из-за вспышек в зонах пониженной температуры на Солнце Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вспышка на Солнце, произошедшая 28 ноября, набрала силу в ночь на 1 декабря. Землю ждет средняя магнитная буря с индексом G2. Особо чувствительные люди могут ощущать нестабильное давление, недомогание, слабость или головную боль. Что такое магнитные бури, как их пережить, влияют ли они на людей, животных и технику — в материале URA.RU. Что такое магнитная буря Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце, в зонах с пониженной температурой которого формируются области особой магнитной активности, извергающие облака с магнитными частицами. Они быстро движутся в сторону Земли и вызывают бурю, оказывающую влияние на магнитное поле планеты. Такие явления могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Возмущения геомагнитного поля могут вызвать проблемы не только с электроснабжением или навигационными системами, но и повлиять на любой живой организм на Земле. Как магнитные бури влияют на людей и животных Некоторые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Особенно осторожными из-за возможных осложнений следует быть тем, кто страдает нарушениями работы нервной системы или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наиболее характерными симптомами считаются: замедление капиллярного кровотока, усугубление проблем с давлением, тахикардия, мигрень и бессонница. В группу риска также входят люди с хроническими заболеваниями, и любое воздействие извне на таких граждан будет усугублять состояние здоровья. Как отмечает зоолог Филипп Тумасьян, магнитные бури оказывают влияние и на животных, которые больше зависят от магнитного поля Земли и более чувствительны к геомагнитным изменениям. Наблюдения показывают, что каждый вид животных может реагировать на магнитные бури по-разному: у некоторых наблюдается повышенная активность, у других — сонливость. Во время бурь важно обеспечить спокойствие и комфорт домашним питомцам. Лучше не беспокоить их дополнительными физическими или эмоциональными нагрузками и отложить длительные прогулки и поездки. Влияние бурь на технику Буря класса G2 (средней силы) может вызвать сбои напряжения в промышленных сетях, перебои в работе электроники, систем связи, электроэнергетики и даже потревожить магнитосферу Земли. Например, в 1859 году выброс корональной массы вызвал мощнейшую за историю наблюдений геомагнитную бурю, которая получила название «Событие Кэррингтона» и привела к катастрофическому отказу телеграфных систем. Также бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. Они влияют на нарушение связи, систем навигации космических кораблей и даже на разрушение энергетических систем, которое может повлечь за собой остановку насосных станций и водоснабжения в городах. Как пережить магнитные бури Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал метеозависимым людям добавить в рацион больше легких для усвоения блюд, зелени и фруктов, овощей, а также ограничить употребление мучного и жареного. Кроме того, по его словам, дни магнитных бурь рекомендуется спать по 7-8 часов в день, не пить алкоголь, кофе и энергетики и гулять на свежем воздухе. Он уверен, что магнитные бури обойдут стороной тех, кто будет вести размеренный образ жизни и избегать стрессовых ситуаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вспышка на Солнце, произошедшая 28 ноября, набрала силу в ночь на 1 декабря. Землю ждет средняя магнитная буря с индексом G2. Особо чувствительные люди могут ощущать нестабильное давление, недомогание, слабость или головную боль. Что такое магнитные бури, как их пережить, влияют ли они на людей, животных и технику — в материале URA.RU. Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце, в зонах с пониженной температурой которого формируются области особой магнитной активности, извергающие облака с магнитными частицами. Они быстро движутся в сторону Земли и вызывают бурю, оказывающую влияние на магнитное поле планеты. Такие явления могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Возмущения геомагнитного поля могут вызвать проблемы не только с электроснабжением или навигационными системами, но и повлиять на любой живой организм на Земле. Некоторые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Особенно осторожными из-за возможных осложнений следует быть тем, кто страдает нарушениями работы нервной системы или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наиболее характерными симптомами считаются: замедление капиллярного кровотока, усугубление проблем с давлением, тахикардия, мигрень и бессонница. В группу риска также входят люди с хроническими заболеваниями, и любое воздействие извне на таких граждан будет усугублять состояние здоровья. Как отмечает зоолог Филипп Тумасьян, магнитные бури оказывают влияние и на животных, которые больше зависят от магнитного поля Земли и более чувствительны к геомагнитным изменениям. Наблюдения показывают, что каждый вид животных может реагировать на магнитные бури по-разному: у некоторых наблюдается повышенная активность, у других — сонливость. Во время бурь важно обеспечить спокойствие и комфорт домашним питомцам. Лучше не беспокоить их дополнительными физическими или эмоциональными нагрузками и отложить длительные прогулки и поездки. Буря класса G2 (средней силы) может вызвать сбои напряжения в промышленных сетях, перебои в работе электроники, систем связи, электроэнергетики и даже потревожить магнитосферу Земли. Например, в 1859 году выброс корональной массы вызвал мощнейшую за историю наблюдений геомагнитную бурю, которая получила название «Событие Кэррингтона» и привела к катастрофическому отказу телеграфных систем. Также бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. Они влияют на нарушение связи, систем навигации космических кораблей и даже на разрушение энергетических систем, которое может повлечь за собой остановку насосных станций и водоснабжения в городах. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал метеозависимым людям добавить в рацион больше легких для усвоения блюд, зелени и фруктов, овощей, а также ограничить употребление мучного и жареного. Кроме того, по его словам, дни магнитных бурь рекомендуется спать по 7-8 часов в день, не пить алкоголь, кофе и энергетики и гулять на свежем воздухе. Он уверен, что магнитные бури обойдут стороной тех, кто будет вести размеренный образ жизни и избегать стрессовых ситуаций.