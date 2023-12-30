30 декабря 2023

МО РФ раскрыли, сколько военных будут защищать небо в новогодние праздники

МО РФ: порядка 20 тысяч военных защищать небо над Россией в праздники
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Всего на праздники привлекут для обеспечения безопасности 20 тысяч человек Фото:

Новогоднюю ночь на боевом дежурстве проведут 1 800 военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ. Суммарно за новогодние праздники к службе привлекут около 20 тысяч российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Более 1,8 тыс. военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь», — заявили в пресс-службе военного ведомства. Всего в течение новогодних праздников для обеспечения безопасности будут привлечены почти 20 тысяч человек.

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Новогоднюю ночь на боевом дежурстве проведут 1 800 военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ. Суммарно за новогодние праздники к службе привлекут около 20 тысяч российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Более 1,8 тыс. военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь», — заявили в пресс-службе военного ведомства. Всего в течение новогодних праздников для обеспечения безопасности будут привлечены почти 20 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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