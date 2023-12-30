МО РФ раскрыли, сколько военных будут защищать небо в новогодние праздники

МО РФ: порядка 20 тысяч военных защищать небо над Россией в праздники

Всего на праздники привлекут для обеспечения безопасности 20 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новогоднюю ночь на боевом дежурстве проведут 1 800 военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ. Суммарно за новогодние праздники к службе привлекут около 20 тысяч российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Более 1,8 тыс. военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь», — заявили в пресс-службе военного ведомства. Всего в течение новогодних праздников для обеспечения безопасности будут привлечены почти 20 тысяч человек.