06 января 2024

В автобусе в Вильнюсе мужчины издевались над украинкой, приняв ее за россиянку

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , автобус, салон автобуса
Издевавшихся над женщиной мужчин задержали сотрудники полиции Фото:

В литовском автобусе в Вильнюсе над гражданкой Украины издевались местные жители, так как приняли ее за россиянку. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Женщина, над которой издевалась в автобусе в Вильнюсе <…>, оказалась украинкой», — говорится в сообщении. По данным канала, после опубликованного видео с издевательствами женщину начали высмеивать в украинских СМИ и соцсетях.

На видео мужчины забрали у женщины телефон и не хотели его возвращать. При этом они кричали фразу: «Тут не Россия». Издевавшихся над украинкой мужчин задержали сотрудники полиции.

По данным telegram-канала, женщина родом из Кривого Рога. Она переехала в Литву в мае 2022 года. На данный момент украинка имеет статус беженца.

Ранее в Дании дети украинских беженцев затравили учительницу с русскими корнями. Она обратилась к руководству учебного заведения.

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В литовском автобусе в Вильнюсе над гражданкой Украины издевались местные жители, так как приняли ее за россиянку. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Женщина, над которой издевалась в автобусе в Вильнюсе <…>, оказалась украинкой», — говорится в сообщении. По данным канала, после опубликованного видео с издевательствами женщину начали высмеивать в украинских СМИ и соцсетях. На видео мужчины забрали у женщины телефон и не хотели его возвращать. При этом они кричали фразу: «Тут не Россия». Издевавшихся над украинкой мужчин задержали сотрудники полиции. По данным telegram-канала, женщина родом из Кривого Рога. Она переехала в Литву в мае 2022 года. На данный момент украинка имеет статус беженца. Ранее в Дании дети украинских беженцев затравили учительницу с русскими корнями. Она обратилась к руководству учебного заведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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