В автобусе в Вильнюсе мужчины издевались над украинкой, приняв ее за россиянку

06 января 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Издевавшихся над женщиной мужчин задержали сотрудники полиции Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В литовском автобусе в Вильнюсе над гражданкой Украины издевались местные жители, так как приняли ее за россиянку. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Женщина, над которой издевалась в автобусе в Вильнюсе <…>, оказалась украинкой», — говорится в сообщении. По данным канала, после опубликованного видео с издевательствами женщину начали высмеивать в украинских СМИ и соцсетях. На видео мужчины забрали у женщины телефон и не хотели его возвращать. При этом они кричали фразу: «Тут не Россия». Издевавшихся над украинкой мужчин задержали сотрудники полиции. По данным telegram-канала, женщина родом из Кривого Рога. Она переехала в Литву в мае 2022 года. На данный момент украинка имеет статус беженца. Ранее в Дании дети украинских беженцев затравили учительницу с русскими корнями. Она обратилась к руководству учебного заведения.

В литовском автобусе в Вильнюсе над гражданкой Украины издевались местные жители, так как приняли ее за россиянку. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Женщина, над которой издевалась в автобусе в Вильнюсе <…>, оказалась украинкой», — говорится в сообщении. По данным канала, после опубликованного видео с издевательствами женщину начали высмеивать в украинских СМИ и соцсетях. На видео мужчины забрали у женщины телефон и не хотели его возвращать. При этом они кричали фразу: «Тут не Россия». Издевавшихся над украинкой мужчин задержали сотрудники полиции. По данным telegram-канала, женщина родом из Кривого Рога. Она переехала в Литву в мае 2022 года. На данный момент украинка имеет статус беженца. Ранее в Дании дети украинских беженцев затравили учительницу с русскими корнями. Она обратилась к руководству учебного заведения.