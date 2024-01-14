В Европе готовы к диалогу с Россией: главное к вечеру 14 января

Иньяцио Кассис сообщил, что на Украине не будет мира, пока Москва не скажет своего слова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что РФ должна принимать участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 января.
- Россия должна участвовать в процессе мирного урегулирования боевых действий на Украине. Таким мнением поделился министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. «Не будет мира, если Россия не скажет своего слова», — отметил он.
- В Минобороны РФ сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников в сентябре обратил в бегство 12 украинских штурмовиков во время обороны опорного пункта. По словам Калашникова, российским военным пришлось идти в открытый бой.
- Батарея старшего лейтенанта, зенитчика Александра Шарова сбила рекордное количество воздушных целей в зоне боевых действий на Украине за неделю. Об этом заявили в Минобороны РФ.
- Командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко сообщил, что в украинской армии сложилась критическая ситуация с личным составом. По его словам, там не хватает молодых солдат.
- В Минобороны РФ заявили, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. По словам ведомства, российские силы поразили 98 артиллерийских подразделений.
- ВСУ перестали проявлять активность на краснолиманском направлении, а российские бойцы начали продвигаться к следующему после Марьинки населенному пункту. Об этом сообщил Пятый канал.
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