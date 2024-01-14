В Европе готовы к диалогу с Россией: главное к вечеру 14 января

Глава МИД Швейцарии: Россия должна участвовать в переговорах по Украине
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Иньяцио Кассис сообщил, что на Украине не будет мира, пока Москва не скажет своего слова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что РФ должна принимать участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 января.

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  • Россия должна участвовать в процессе мирного урегулирования боевых действий на Украине. Таким мнением поделился министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. «Не будет мира, если Россия не скажет своего слова», — отметил он.
  • В Минобороны РФ сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников в сентябре обратил в бегство 12 украинских штурмовиков во время обороны опорного пункта. По словам Калашникова, российским военным пришлось идти в открытый бой.
  • Батарея старшего лейтенанта, зенитчика Александра Шарова сбила рекордное количество воздушных целей в зоне боевых действий на Украине за неделю. Об этом заявили в Минобороны РФ.
  • Командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко сообщил, что в украинской армии сложилась критическая ситуация с личным составом. По его словам, там не хватает молодых солдат.
  • В Минобороны РФ заявили, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. По словам ведомства, российские силы поразили 98 артиллерийских подразделений.
  • ВСУ перестали проявлять активность на краснолиманском направлении, а российские бойцы начали продвигаться к следующему после Марьинки населенному пункту. Об этом сообщил Пятый канал.

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что РФ должна принимать участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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