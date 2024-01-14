Армия и оружие Минобороны РФ рассказало о зенитчике, сбившем рекордное количество целей на СВО 14 января 2024 в 18:47 Размер текста - 17 + Александр Шаров сообщил, что сбил 100 воздушных целей за неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Батарея старшего лейтенанта, зенитчика Александра Шарова сбила рекордное количество воздушных целей в зоне боевых действий на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе одного из боевых дежурств батарея Шарова отбила массированную атаку беспилотников и ракет HIMARS», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале . По данным ведомства, военные прикрывали от украинских ударов крупное соединение российской армии, уничтожив все ракеты ВСУ. По словам Шарова, за одну неделю он ликвидировал 100 воздушных целей. Он отметил, что за одну смену произвел 27 пусков. «Раз в час, раз в два часа мы единственное, чем занимались — это стреляли и заряжали ракеты», — сообщил Шаров. Ранее украинский командир роты лейтенант Игорь Прокопяк сообщил, что бойцы ВСУ начали испытывать страх и опасаются за свою жизнь. В составе украинских войск практически не осталось обученных военнослужащих, передает RT. Батарея старшего лейтенанта, зенитчика Александра Шарова сбила рекордное количество воздушных целей в зоне боевых действий на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе одного из боевых дежурств батарея Шарова отбила массированную атаку беспилотников и ракет HIMARS», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. По данным ведомства, военные прикрывали от украинских ударов крупное соединение российской армии, уничтожив все ракеты ВСУ. По словам Шарова, за одну неделю он ликвидировал 100 воздушных целей. Он отметил, что за одну смену произвел 27 пусков. «Раз в час, раз в два часа мы единственное, чем занимались — это стреляли и заряжали ракеты», — сообщил Шаров. Ранее украинский командир роты лейтенант Игорь Прокопяк сообщил, что бойцы ВСУ начали испытывать страх и опасаются за свою жизнь. В составе украинских войск практически не осталось обученных военнослужащих, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям