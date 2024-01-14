ВС РФ уничтожили склад авиабоеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ уничтожены авиабоеприпасы в Днепропетровской области. Также поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах», —
Ранее российские военнослужащие нанесли удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса. Они использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По данным Минобороны РФ, на украинских ВПК производили беспилотники, снаряды и порох.
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