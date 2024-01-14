Армия и оружие ВС РФ уничтожили склад авиабоеприпасов ВСУ в Днепропетровской области 14 января 2024 в 15:51 Размер текста - 17 + ВС РФ нанесли удар по складу авиабоеприпасов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ уничтожены авиабоеприпасы в Днепропетровской области. Также поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах», — сообщили в telegram-канале министерства. Ранее российские военнослужащие нанесли удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса. Они использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По данным Минобороны РФ, на украинских ВПК производили беспилотники, снаряды и порох. Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ уничтожены авиабоеприпасы в Днепропетровской области. Также поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах», — сообщили в telegram-канале министерства. Ранее российские военнослужащие нанесли удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса. Они использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По данным Минобороны РФ, на украинских ВПК производили беспилотники, снаряды и порох. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям