Песков прокомментировал встречу по мирному плану в Давосе

Песков: встреча в Давосе по мирному плану не имеет никаких перспектив

15 января 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Встреча в Давосе без участия РФ не имеет перспектив, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Встреча по мирному плану в Давосе, которая проводится без участия России, лишена перспектив на положительный результат. Об этом в ходе конференц-кола рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути это разговоры ради разговора. Процесс не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата. Россия там не участвует. Без нашего участия обсуждения возможны, но они лишены перспектив», — заявил Песков. Переговоры по украинской «формуле мира» в Давосе завершились без разработки четкого плана. В них принимали участие представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Украина надеялась на поддержку своего мирного плана со стороны стран Глобального юга, однако не получила ее до сих пор.

Встреча по мирному плану в Давосе, которая проводится без участия России, лишена перспектив на положительный результат. Об этом в ходе конференц-кола рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути это разговоры ради разговора. Процесс не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата. Россия там не участвует. Без нашего участия обсуждения возможны, но они лишены перспектив», — заявил Песков. Переговоры по украинской «формуле мира» в Давосе завершились без разработки четкого плана. В них принимали участие представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Украина надеялась на поддержку своего мирного плана со стороны стран Глобального юга, однако не получила ее до сих пор.