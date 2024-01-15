Песков прокомментировал встречу по мирному плану в Давосе

Встреча по мирному плану в Давосе, которая проводится без участия России, лишена перспектив на положительный результат. Об этом в ходе конференц-кола рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути это разговоры ради разговора. Процесс не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата. Россия там не участвует. Без нашего участия обсуждения возможны, но они лишены перспектив», — заявил Песков.
Переговоры по украинской «формуле мира» в Давосе завершились без разработки четкого плана. В них принимали участие представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Украина надеялась на поддержку своего мирного плана со стороны стран Глобального юга, однако не получила ее до сих пор.
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