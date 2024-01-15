Песков прокомментировал встречу по мирному плану в Давосе

Песков: встреча в Давосе по мирному плану не имеет никаких перспектив
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Встреча в Давосе без участия РФ не имеет перспектив, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Встреча по мирному плану в Давосе, которая проводится без участия России, лишена перспектив на положительный результат. Об этом в ходе конференц-кола рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути это разговоры ради разговора. Процесс не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата. Россия там не участвует. Без нашего участия обсуждения возможны, но они лишены перспектив», — заявил Песков.

Переговоры по украинской «формуле мира» в Давосе завершились без разработки четкого плана. В них принимали участие представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Украина надеялась на поддержку своего мирного плана со стороны стран Глобального юга, однако не получила ее до сих пор.

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Встреча по мирному плану в Давосе, которая проводится без участия России, лишена перспектив на положительный результат. Об этом в ходе конференц-кола рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути это разговоры ради разговора. Процесс не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата. Россия там не участвует. Без нашего участия обсуждения возможны, но они лишены перспектив», — заявил Песков. Переговоры по украинской «формуле мира» в Давосе завершились без разработки четкого плана. В них принимали участие представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Украина надеялась на поддержку своего мирного плана со стороны стран Глобального юга, однако не получила ее до сих пор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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