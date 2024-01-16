16 января 2024

В Роспотребнадзоре раскрыли, когда заболеваемость гриппа А пойдет на спад

Попова: спад заболеваемости от гриппа А будет в начале февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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В Роспотребнадзоре связали рост заболеваемости с тем, что россияне не обращаются к врачам Фото:

Спад заболеваемости от гриппа А прогнозируется через три недели, примерно в начале февраля. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Прогноз, что вот волна (заболеваемости — прим. URA.RU), связанная с вирусом гриппа А, уйдет недели через три», — заявила Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». Рост заболеваемости гриппом А был связан с тем, что россияне в новогодние праздники занимались самолечением и не обращались к врачам, считает Попова.

В начале января этого года заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ значительно увеличилась. По информации Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева, данные превысили базовые показатели примерно на 83%.

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Спад заболеваемости от гриппа А прогнозируется через три недели, примерно в начале февраля. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Прогноз, что вот волна (заболеваемости — прим. URA.RU), связанная с вирусом гриппа А, уйдет недели через три», — заявила Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». Рост заболеваемости гриппом А был связан с тем, что россияне в новогодние праздники занимались самолечением и не обращались к врачам, считает Попова. В начале января этого года заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ значительно увеличилась. По информации Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева, данные превысили базовые показатели примерно на 83%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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