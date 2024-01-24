Суд запретил Трампу высказываться по делу о штурме Капитолия в разгар праймериз

Суд отклонил апелляцию экс-президента Трампа по делу о штурме Капитолия

24 января 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп по-прежнему не может высказываться по делу о штурме Капитолия Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Окружной апелляционный суд округа Колумбия отклонил апелляцию бывшего президента США Дональда Трампа, касающуюся его права на высказывания по делу о штурме Капитолия. Об этом стало известно из решения суда «Суд отклонил апелляцию Трампа, который пытался оспорить решение федерального суда о его ограничении в праве на высказывания по делу о штурме Капитолия», — говорится в документе. Там добавили, что теперь экс-президент может обратиться в Верховный суд, чтобы отменить приказ о неразглашении информации. Это будет его последним шансом отменить запрет. 6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживавших Трампа, совершила захват Капитолия США, чтобы прервать сессию Конгресса, где проводился подсчет голосов выборщиков и оформление победы Байдена. Палата представителей начала импичмент Трампа за провокацию восстания, но его не поддержали в Сенате. Федеральный суд округа Колумбия ограничил право Трампа выступать с публичными высказываниями в отношении спецпрокурора и его подчиненных, а также сотрудников суда и их семей. Трамп неоднократно критиковал спецпрокурора и требовал смены судьи и места проведения процесса. Спецпрокурор обвиняет Трампа по четырем статьям, включая попытку незаконно сохранить власть после поражения на выборах. Максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Окружной апелляционный суд округа Колумбия отклонил апелляцию бывшего президента США Дональда Трампа, касающуюся его права на высказывания по делу о штурме Капитолия. Об этом стало известно из решения суда «Суд отклонил апелляцию Трампа, который пытался оспорить решение федерального суда о его ограничении в праве на высказывания по делу о штурме Капитолия», — говорится в документе. Там добавили, что теперь экс-президент может обратиться в Верховный суд, чтобы отменить приказ о неразглашении информации. Это будет его последним шансом отменить запрет. 6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживавших Трампа, совершила захват Капитолия США, чтобы прервать сессию Конгресса, где проводился подсчет голосов выборщиков и оформление победы Байдена. Палата представителей начала импичмент Трампа за провокацию восстания, но его не поддержали в Сенате. Федеральный суд округа Колумбия ограничил право Трампа выступать с публичными высказываниями в отношении спецпрокурора и его подчиненных, а также сотрудников суда и их семей. Трамп неоднократно критиковал спецпрокурора и требовал смены судьи и места проведения процесса. Спецпрокурор обвиняет Трампа по четырем статьям, включая попытку незаконно сохранить власть после поражения на выборах. Максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.