Трамп нанял нового адвоката

Экс-президент США нанял опытного адвоката Стивена Садоу
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
Трампу грозит пожизненное заключение Фото:

Новый адвокат экс-президента США Дональда Трампа имеет опыт в защите громких имен и сложных дел о рэкете. Об этом сообщило издание Axios.

«Адвокат-ветеран Стивен Садоу представлял интересы таких людей, как Рик Росс и Ашер (американские рэп-исполнители — примечание URA.RU). Он также имеет опыт ведения дел, связанных с законом RICO (дела о рэкете — примечание URA.RU)», — рассказали Axios.

Ранее Трамп сдался в тюрьме Фултон в Атланте, после чего его отправили под арест. Его обвиняют подрывной деятельности на выборах 2020 года. Трамп был обязан явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов.

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Новый адвокат экс-президента США Дональда Трампа имеет опыт в защите громких имен и сложных дел о рэкете. Об этом сообщило издание Axios. «Адвокат-ветеран Стивен Садоу представлял интересы таких людей, как Рик Росс и Ашер (американские рэп-исполнители — примечание URA.RU). Он также имеет опыт ведения дел, связанных с законом RICO (дела о рэкете — примечание URA.RU)», — рассказали Axios. Ранее Трамп сдался в тюрьме Фултон в Атланте, после чего его отправили под арест. Его обвиняют подрывной деятельности на выборах 2020 года. Трамп был обязан явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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