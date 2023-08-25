Трамп нанял нового адвоката

Экс-президент США нанял опытного адвоката Стивена Садоу

25 августа 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Трампу грозит пожизненное заключение Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Новый адвокат экс-президента США Дональда Трампа имеет опыт в защите громких имен и сложных дел о рэкете. Об этом сообщило издание Axios. «Адвокат-ветеран Стивен Садоу представлял интересы таких людей, как Рик Росс и Ашер (американские рэп-исполнители — примечание URA.RU). Он также имеет опыт ведения дел, связанных с законом RICO (дела о рэкете — примечание URA.RU)», — рассказали Axios . Ранее Трамп сдался в тюрьме Фултон в Атланте, после чего его отправили под арест. Его обвиняют подрывной деятельности на выборах 2020 года. Трамп был обязан явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов.

Новый адвокат экс-президента США Дональда Трампа имеет опыт в защите громких имен и сложных дел о рэкете. Об этом сообщило издание Axios. «Адвокат-ветеран Стивен Садоу представлял интересы таких людей, как Рик Росс и Ашер (американские рэп-исполнители — примечание URA.RU). Он также имеет опыт ведения дел, связанных с законом RICO (дела о рэкете — примечание URA.RU)», — рассказали Axios. Ранее Трамп сдался в тюрьме Фултон в Атланте, после чего его отправили под арест. Его обвиняют подрывной деятельности на выборах 2020 года. Трамп был обязан явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов.