Главный офис медиахолдинга РФ и Белоруссии разместят в Москве

Главный офис единого медиахолдинга Союзного государства разместят в Москве, а в Минске организуют партнерское представительство. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
«Главный офис медиакомпании Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске», — заявил Мезенцев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что главной задачей медиакомпании станет оповещение граждан о деятельности двух государств.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили создать медиакомпанию Союзного государства. Документ подписали после заседания в Санкт-Петербурге.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.