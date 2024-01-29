Главный офис медиахолдинга РФ и Белоруссии разместят в Москве

30 января 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Медиакомпания будет оповещать граждан о деятельности РФ и Белоруссии Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Главный офис единого медиахолдинга Союзного государства разместят в Москве, а в Минске организуют партнерское представительство. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «Главный офис медиакомпании Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске», — заявил Мезенцев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что главной задачей медиакомпании станет оповещение граждан о деятельности двух государств. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили создать медиакомпанию Союзного государства. Документ подписали после заседания в Санкт-Петербурге.

Главный офис единого медиахолдинга Союзного государства разместят в Москве, а в Минске организуют партнерское представительство. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «Главный офис медиакомпании Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске», — заявил Мезенцев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что главной задачей медиакомпании станет оповещение граждан о деятельности двух государств. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили создать медиакомпанию Союзного государства. Документ подписали после заседания в Санкт-Петербурге.