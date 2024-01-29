29 января 2024

Главный офис медиахолдинга РФ и Белоруссии разместят в Москве

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Медиакомпания будет оповещать граждан о деятельности РФ и Белоруссии Фото:

Главный офис единого медиахолдинга Союзного государства разместят в Москве, а в Минске организуют партнерское представительство. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Главный офис медиакомпании Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске», — заявил Мезенцев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что главной задачей медиакомпании станет оповещение граждан о деятельности двух государств.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили создать медиакомпанию Союзного государства. Документ подписали после заседания в Санкт-Петербурге.

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Главный офис единого медиахолдинга Союзного государства разместят в Москве, а в Минске организуют партнерское представительство. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «Главный офис медиакомпании Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске», — заявил Мезенцев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что главной задачей медиакомпании станет оповещение граждан о деятельности двух государств. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили создать медиакомпанию Союзного государства. Документ подписали после заседания в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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