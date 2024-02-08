В Москве задержали курьера из Таджикистана за изнасилование 11-летней девочки

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Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Обвиняемого также будут проверять на законность нахождения в Москве Фото:

В Москве против гражданина Таджикистана, который работает курьером, возбудили уголовное дело за изнасилование несовершеннолетней девочки. Она открыла мужчине дверь, и курьер совершил насильственные действия сексуального характера в ее отношении. Об этом сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

«Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего курьера-иностранца, который привез заказ и совершил сексуальное насилие над открывшей ему дверь 11-летней девочкой», — передает «Лента.ру» информацию от Ивановой. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Кроме того, его проверяют на законность пребывания в Москве.

Как сообщает Следственный комитет, преступление произошло 6 февраля. Курьер-иностранец привез заказ на улицу Покрышкина в столице. Там ему открыла дверь 11-летняя девочка. Обвиняемый изнасиловал ее.

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В Москве против гражданина Таджикистана, который работает курьером, возбудили уголовное дело за изнасилование несовершеннолетней девочки. Она открыла мужчине дверь, и курьер совершил насильственные действия сексуального характера в ее отношении. Об этом сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова. «Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего курьера-иностранца, который привез заказ и совершил сексуальное насилие над открывшей ему дверь 11-летней девочкой», — передает «Лента.ру» информацию от Ивановой. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Кроме того, его проверяют на законность пребывания в Москве. Как сообщает Следственный комитет, преступление произошло 6 февраля. Курьер-иностранец привез заказ на улицу Покрышкина в столице. Там ему открыла дверь 11-летняя девочка. Обвиняемый изнасиловал ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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