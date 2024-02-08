В Москве задержали курьера из Таджикистана за изнасилование 11-летней девочки

08 февраля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Обвиняемого также будут проверять на законность нахождения в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве против гражданина Таджикистана, который работает курьером, возбудили уголовное дело за изнасилование несовершеннолетней девочки. Она открыла мужчине дверь, и курьер совершил насильственные действия сексуального характера в ее отношении. Об этом сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова. «Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего курьера-иностранца, который привез заказ и совершил сексуальное насилие над открывшей ему дверь 11-летней девочкой», — передает «Лента.ру» информацию от Ивановой. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Кроме того, его проверяют на законность пребывания в Москве. Как сообщает Следственный комитет, преступление произошло 6 февраля. Курьер-иностранец привез заказ на улицу Покрышкина в столице. Там ему открыла дверь 11-летняя девочка. Обвиняемый изнасиловал ее.

В Москве против гражданина Таджикистана, который работает курьером, возбудили уголовное дело за изнасилование несовершеннолетней девочки. Она открыла мужчине дверь, и курьер совершил насильственные действия сексуального характера в ее отношении. Об этом сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова. «Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего курьера-иностранца, который привез заказ и совершил сексуальное насилие над открывшей ему дверь 11-летней девочкой», — передает «Лента.ру» информацию от Ивановой. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Кроме того, его проверяют на законность пребывания в Москве. Как сообщает Следственный комитет, преступление произошло 6 февраля. Курьер-иностранец привез заказ на улицу Покрышкина в столице. Там ему открыла дверь 11-летняя девочка. Обвиняемый изнасиловал ее.