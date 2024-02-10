Франция оказалась у порога «Чернобыльской катастрофы»

Во Франции произошел пожар на атомной электростанции «Шинон». Об этом сообщили на радио France Bleu.
«В ночь с пятницы на субботу пожар вспыхнул на АЭС „Шинон“. Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений», —
Уточняется, что возгорание произошло в энергоблоке номер три. Тем не менее пожар был потушен. Руководство АЭС заявило, что инцидент случился вне ядерной зоны, поэтому опасности для населения и окружающей среды — нет.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в апреле 1986 года. На станции взорвался один из реакторов. Последствия этой катастрофы устраняются по сей день.
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