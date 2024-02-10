Франция оказалась у порога «Чернобыльской катастрофы»

France Bleu: во Франции произошел пожар на АЭС «Шинон»
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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция, рабочие
Руководство АЭС заявило об отсутствии угрозы для населения Фото:

Во Франции произошел пожар на атомной электростанции «Шинон». Об этом сообщили на радио France Bleu.

«В ночь с пятницы на субботу пожар вспыхнул на АЭС „Шинон“. Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений», — заявили на радиостанции.

Уточняется, что возгорание произошло в энергоблоке номер три. Тем не менее пожар был потушен. Руководство АЭС заявило, что инцидент случился вне ядерной зоны, поэтому опасности для населения и окружающей среды — нет.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в апреле 1986 года. На станции взорвался один из реакторов. Последствия этой катастрофы устраняются по сей день.

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Во Франции произошел пожар на атомной электростанции «Шинон». Об этом сообщили на радио France Bleu. «В ночь с пятницы на субботу пожар вспыхнул на АЭС „Шинон“. Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений», — заявили на радиостанции. Уточняется, что возгорание произошло в энергоблоке номер три. Тем не менее пожар был потушен. Руководство АЭС заявило, что инцидент случился вне ядерной зоны, поэтому опасности для населения и окружающей среды — нет. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в апреле 1986 года. На станции взорвался один из реакторов. Последствия этой катастрофы устраняются по сей день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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