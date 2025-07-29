В России придумали, как усмирить дрифтеров

В России в 2026 году планируют ужесточить наказание для участников дрифта и уличных гонок. По данным СМИ, за подобные нарушения им грозят принудительные работы.
«Тем временем с 2026 года наказание по статье ужесточат: добавят принудительные работы», — пишет «Коммерсант». По данным газеты, сейчас в подобных случаях действует статья 267.1 УК «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Согласно ей, автомобилистам может грозить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Эта статья была введена еще в 2017 году для борьбы с транспортным хулиганством, но долгое время она использовалась редко. Сейчас ее активно применяют против агрессивных водителей, создающих угрозу безопасности на дорогах.
Первый громкий случай произошел в начале 2025 года в Каспийске: там водителя Porsche Cayenne оштрафовали на 180 тысяч рублей за выезд на встречную полосу. Аналогичные приговоры уже вынесены в Московской области, Приморском крае и Санкт-Петербурге. Эксперты разделились во мнениях: одни считают ужесточение оправданным, другие предлагают ограничиться административными мерами. С 2026 года наказания по статье 267.1 УК РФ планируют ужесточить, введя возможность принудительных работ.
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