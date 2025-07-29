Вышел культовый хоррор «28 лет спустя»: что известно о фильме

29 июля вышел цифровой релиз культового хоррора — «28 лет спустя». Зрители и критики уже называют его одним из лучших фильмов ужасов всех времен. URA.RU рассказывает, почему именно этот сиквел привлек столько внимания и что стоит ждать от новой части франшизы.
О чем фильм «28 лет спустя»: сюжет
По сюжету, когда-то экоактивисты освободили обезьян из лаборатории, не подозревая, что те заражены новым штаммом вируса бешенства. Последствия оказались катастрофическими: вирус молниеносно распространился по Британии, превращая людей в сверхбыстрых и безумно агрессивных существ. Настоящий зомби-апокалипсис, только без живых мертвецов.
Прошло почти 30 лет. От прежнего мира остались лишь руины, в которых выживают небольшие сообщества людей. История крутится вокруг 12-летнего мальчика по имени Спайк, который пытается спасти свою мать Айлу — она теряет память и явно тяжело больна. Вместе с отцом, бывшим мусорщиком Джейми, они покидают свой изолированный остров и отправляются в опасное путешествие по заражённой и пугающей Британии.
По дороге их ждут встречи с новыми врагами и мрачными культами, включая загадочного сэра Джимми Кристала — главу секты, который живет в башне, построенной из человеческих костей. Эта часть франшизы уводит зрителя глубже в мрачную реальность постапокалипсиса и показывает, на что готовы люди, когда весь мир рушится.
Почему все обсуждают «28 лет спустя» именно сейчас
Возвращение режиссера Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда спустя 20 лет — событие в мире хоррора. Именно они придумали «28 дней спустя» и задали моду на фильмы о вирусах и выживании. Новая часть стала поводом для ностальгии и обсуждений: публика ждет, как культовая команда покажет старую идею на новом витке истории.
Но дело не только в кино. Мир пережил пандемию, и страх перед вирусами снова актуален. В этом контексте фильм — не просто хоррор, а способ переосмыслить тревожные чувства и реальность, с которой все недавно столкнулись. Поэтому «28 лет спустя» обсуждают не как очередной сиквел, а как важное высказывание о времени и страхах, в которых мы все еще живем.
Как снимали «28 лет спустя»: история, iPhone и возвращение легенд
О сиквеле «28 дней спустя» говорили почти 20 лет. Еще в 2007-м режиссер Дэнни Бойл намекал, что у него есть черновой сюжет для третьего фильма, но проект застопорился из-за споров с правообладателями. В 2015 году сценарист Алекс Гарленд признался: история застряла в производственном аду, а ее рабочее название — «28 месяцев спустя» — стало мемом.
Проект вновь ожил в 2019 году: Киллиан Мерфи и Имоджен Путс выразили готовность вернуться. Но вмешалась пандемия, и именно она вдохновила Гарленда на полноценную трилогию. Он тут же взялся за сценарий.
Теперь параллельно снимаются два фильма:
- «28 лет спустя» — его ставит сам Бойл, с оператором Энтони Додом Мантлом и Гарлендом в роли сценариста. В кадре — все та же холодная, пугающе пустая Британия и фирменная ручная камера.
- «Костяной храм» — спин-офф франшизы от Нии ДаКосты («Кэндимен»). По слухам, именно здесь появится Киллиан Мерфи.
Главная техническая фишка — съемка на iPhone 15 Pro Max. Смартфоны крепили на алюминиевые риги и снимали с десятков ракурсов одновременно. Такой подход дал эффект 180-градусного обзора и абсолютной близости к герою. В ключевых сценах использовали комплексы сразу из 20 айфонов, а переключение ракурсов происходило уже на монтаже. Бойл называет это «bullet time для бедных» — отсылкой к «Матрице». Съемки прошли с 7 мая по 29 июля 2024 года в живописных уголках северной Англии — Нортумберленде, Йоркшире и других. Вместо оркестрового саундтрека — хип-хоп-группа Young Fathers: жесткий, рваный звук добавил апокалипсису ритм улицы.
В мировой прокат фильм показали 20 июня. Неофициальная премьера фильма в России состоялась 28 июня.
Актеры, команда и бюджет
В фильме «28 лет спустя» главные роли исполнили:
- Аарон Тейлор-Джонсон — Джейми, мусорщик с боевыми навыками и отец Спайка.
- Джоди Комер — Айла, его жена, страдающая от неизвестной болезни и потери памяти.
- Алфи Уильямс — Спайк, 14-летний сын Джейми и Айлы.
- Джек О Коннелл — сэр Джимми Кристал, лидер секты.
- Рэйф Файнс — доктор Келсон, врач, пытающийся помочь Айле.
- Ангус Нилл — костлявый зомби, сыгравший персонажа, похожего на Джима из первого фильма.
Режиссером и сценаристом фильма выступили Дэнни Бойл и Алекс Гарленд, которые работали над предыдущими частями франшизы. Оператором стал Энтони Дод Мантл, известный своей работой над «28 днями спустя».
Съемки проходили с 7 мая по 29 июля 2024 года в северной Англии, включая графства Нортумберленд и Йоркшир. Бюджет фильма составил около $75 млн, что значительно превышает бюджет предыдущих частей, но остается в пределах жанра.
Отзывы критиков и зрителей
Фильм «28 лет спустя» уже получил много положительных отзывов и считается одним из лучших хорроров этого года. На зарубежном сайте Rotten Tomatoes у него 94% хороших оценок от критиков и 92% от зрителей — это даже больше, чем у предыдущих частей франшизы.
Критики отмечают, что фильм не только пугает, но и заставляет задуматься, ведь в нем есть и классический хоррор, и важные темы нашего времени. Многие называют «28 лет спустя» настоящим событием для жанра, фильмом, который запомнится надолго.
В целом картина понравилась и зрителям, и экспертам — за атмосферу, сюжет и актерскую игру. Поэтому стоит ждать, что фильм станет настоящим хитом.
Где смотреть «28 лет спустя»
Фильм «28 лет спустя» уже вышел в зарубежных кинотеатрах и доступен на таких сервисах, как Amazon Prime и Apple TV. В России официального показа пока нет — из-за ухода Sony с рынка фильм не вышел в широкий прокат. Но его можно найти на некоторых онлайн-платформах, например Rutube. Ожидается, что позже фильм появится на популярных стримингах вроде Netflix, примерно к осени 2025 года.
Когда выйдет продолжение «28 лет спустя»
Прямое продолжение фильма «28 лет спустя: Храм из костей» покажут 16 января 2026 — спустя 28 недель после релиза предыдущей части.
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