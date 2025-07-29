Российского пловца Ефимова дисквалифицировали за мельдоний

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Пловец Ефимов отбывает наказание за мельдоний (архивное фото)
Пловец Ефимов отбывает наказание за мельдоний (архивное фото) Фото:

Пловец Александр Ефимов стал 52-м российским спортсменом, в отношении которого была применена дисквалификация за использование мельдония. Об этом свидетельствуют сведения, предоставленные Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). С ними ознакомилось агентство ТАСС. 

Сообщается, что 18-летний спортсмен был отстранен от участия в соревнованиях сроком на четыре года после того, как в его допинг-пробе обнаружили мельдоний. Срок дисквалификации завершится 4 мая 2029 года.

Применение мельдония стало причиной отстранения российских спортсменов в различных дисциплинах: в частности, в пауэрлифтинге были дисквалифицированы 14 человек, в бодибилдинге, фигурном катании, легкой атлетике и тайском боксе — по три, в карате, боксе, плавании, куреше, тяжелой атлетике, самбо, пляжном футболе и гребном спорте — по два. Кроме того, случаи дисквалификации зафиксированы в армрестлинге, регби, велоспорте, хоккее с мячом, триатлоне, скейтбординге, парусном спорте, спортивной борьбе, подводном плавании и теннисе (по одному спортсмену в каждом виде).

Мельдоний включен в перечень запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. В течение первых месяцев после введения запрета положительные результаты на мельдоний показали допинг-пробы почти 300 российских спортсменов. Позднее WADA опубликовало промежуточные данные по срокам выведения препарата из организма, вследствие чего большинство российских и иностранных атлетов были оправданы.

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Пловец Александр Ефимов стал 52-м российским спортсменом, в отношении которого была применена дисквалификация за использование мельдония. Об этом свидетельствуют сведения, предоставленные Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). С ними ознакомилось агентство ТАСС.  Сообщается, что 18-летний спортсмен был отстранен от участия в соревнованиях сроком на четыре года после того, как в его допинг-пробе обнаружили мельдоний. Срок дисквалификации завершится 4 мая 2029 года. Применение мельдония стало причиной отстранения российских спортсменов в различных дисциплинах: в частности, в пауэрлифтинге были дисквалифицированы 14 человек, в бодибилдинге, фигурном катании, легкой атлетике и тайском боксе — по три, в карате, боксе, плавании, куреше, тяжелой атлетике, самбо, пляжном футболе и гребном спорте — по два. Кроме того, случаи дисквалификации зафиксированы в армрестлинге, регби, велоспорте, хоккее с мячом, триатлоне, скейтбординге, парусном спорте, спортивной борьбе, подводном плавании и теннисе (по одному спортсмену в каждом виде). Мельдоний включен в перечень запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. В течение первых месяцев после введения запрета положительные результаты на мельдоний показали допинг-пробы почти 300 российских спортсменов. Позднее WADA опубликовало промежуточные данные по срокам выведения препарата из организма, вследствие чего большинство российских и иностранных атлетов были оправданы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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