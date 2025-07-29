Потянуло на молоденьких: Прохора Шаляпина затянул свадебный переполох

Шаляпин назвал Успенскую слишком возрастной, женившись на молодой
© Служба новостей «URA.RU»
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Прохор Шаляпин отметил, что ранее его отвергла Любовь Успенская
Прохор Шаляпин отметил, что ранее его отвергла Любовь Успенская Фото:

Артист и шоумен Прохор Шаляпин впервые женился на той, кто моложе его. Он заявил, что после отказа певицы Любови Успенской его перестали интересовать женщины ее возраста.

«Меня успели многие уже поздравить с выбором невесты. А кто-то поздравил дважды за то, что избранница моложе даже меня. Это для для меня в новинку. Успенская мне отказала, но я нашел ту, которая моложе ее намного», — рассказал артист в беседе с Общественной Службе Новостей о возлюбленной, которую встретил на шоу «Свадьба вслепую».

Невесте Шаляпина кондитеру Ольге Вашуриной 37 лет, ей на четыре меньше, чем шоумену. Он отметил, что женщины возраста Успенской больше его не привлекают. Теперь его потянуло на молоденьких. 

Ранее Успенская отказала во флирте Шаляпину, сказав, что артист слишком стар для нее. Он ответил, что пойдет искать кого-то постарше, но недавняя свадьба продемонстрировала обратное.

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Артист и шоумен Прохор Шаляпин впервые женился на той, кто моложе его. Он заявил, что после отказа певицы Любови Успенской его перестали интересовать женщины ее возраста. «Меня успели многие уже поздравить с выбором невесты. А кто-то поздравил дважды за то, что избранница моложе даже меня. Это для для меня в новинку. Успенская мне отказала, но я нашел ту, которая моложе ее намного», — рассказал артист в беседе с Общественной Службе Новостей о возлюбленной, которую встретил на шоу «Свадьба вслепую». Невесте Шаляпина кондитеру Ольге Вашуриной 37 лет, ей на четыре меньше, чем шоумену. Он отметил, что женщины возраста Успенской больше его не привлекают. Теперь его потянуло на молоденьких.  Ранее Успенская отказала во флирте Шаляпину, сказав, что артист слишком стар для нее. Он ответил, что пойдет искать кого-то постарше, но недавняя свадьба продемонстрировала обратное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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